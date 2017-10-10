Замгенпрокурора поручил проверить жалобы дольщиков Екатеринбурга

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев поручил проверить жалобы дольщиков строительства проблемных многоквартирных домов в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, во исполнение специального поручения генпрокурора Юрия Чайки Пономарев провел личный прием граждан, которые пожаловались на действия четырех застройщиков проблемных объектов в Екатеринбурге и в Арамильском городском округе.
Дольщики ЖК "Щербакова, 20" сообщили, что в связи с банкротством компании и приостановлением строительных работ органы власти Свердловской области предлагают им вселиться в новые квартиры в другом жилом комплексе, но с этим согласны не все участники строительства.
Граждане, вложившие средства в возведение домов в Арамильском городском округе, просят прокуратуру оказать содействие новому инвестору в решении правовых вопросов. Пайщики ЖК "Кольцовский дворик" попросили взять на контроль завершение строительства жилого комплекса и провести проверку по неправомерным действиям застройщика. Представитель граждан, вложивших деньги в строительство нескольких домов в Екатеринбурге, которое осуществлялось без разрешительных документов, попросил признать их пострадавшими и оказать господдержку.
"Юрий Пономарев дал руководству прокуратуры Свердловской области ряд поручений об организации проверок и принятии необходимых мер реагирования. За их исполнением управлением Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе установлен контроль", - сообщили в надзорном ведомстве.