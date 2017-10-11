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Роспотребнадзор на Урале оштрафовал "Победу" за задержку рейсов из Екатеринбурга

Новости Урала
11 октября, 12:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, октября. /ТАСС

Авиакомпанией были нарушены сроки предоставления горячего питания и размещения пассажиров в гостинице, кроме того, не все пассажиры получили прохладительные напитки

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовало авиакомпанию "Победа" на 25 тыс. рублей за нарушение Федеральных авиационных правил при задержке рейсов из Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Заместителем Свердловского транспортного прокурора в отношении авиакомпании возбудил дело об административном правонарушении по статье КоАП "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований", по результатам рассмотрения которого Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 25 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, Свердловской транспортной прокуратурой была проведена проверка по соблюдению прав пассажиров при задержке и отмене 18 января 2017 года 4 рейсов авиакомпании "Победа". "В ходе проверки установлено, что из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) с задержками в 14 часов 55 минут вылетел рейс авиакомпании "Победа" по маршруту Екатеринбург - Москва, в 14 часов 21 минуту - рейс Екатеринбург - Новосибирск, в 8 часов 13 минут - рейс Екатеринбург - Санкт-Петербург, рейс Екатеринбург - Москва после 4-х часовой задержки был отменен", - сказали в пресс- службе.

Там отметили, что авиакомпанией были нарушены сроки предоставления горячего питания и размещения пассажиров в гостинице. Кроме того, не все пассажиры получили прохладительные напитки.

По результатам обжалования авиакомпанией постановления Арбитражный суд города Москвы оставил требования авиакомпания "Победа" без удовлетворения. Судом апелляционной инстанции решение оставлено без изменения.

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