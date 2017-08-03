Арбитражный суд отменил штраф "Победы" за отсутствие места для пассажира с билетом

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ТАСС, 3 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы отменил постановление Роспотребнадзора Свердловской области, по которому авиакомпанию "Победа" оштрафовали на 20 тысяч рублей за отсутствие места в самолете для пассажира с билетом, то есть сложилась ситуация, получившая название овербукинг (избыточное бронирование). Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.
"Признать незаконным и отменить полностью постановления Роспотребнадзора по Свердловской области о привлечении авиакомпании "Победа" к административной ответственности по статье "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований",- сказано в решении суда.
Ранее ТАСС сообщал, что Роспотребнадзор на Урале оштрафовал "Победу" за отсутствие места для пассажира с билетом на 20 тыс. рублей, случай был зафиксирован на рейсе из Екатеринбурга в Сочи.
Овербукинг, который практикуют некоторые зарубежные авиакомпании, не соответствует воздушному законодательству РФ.
"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным - в Германию, Кипр, Италию, Австрию, Армению, Грузию и Азербайджан. Пассажиропоток "Победы" в 2016 году превысил 4,3 млн пассажиров, что на 38,7% больше, чем в 2015 году. Парк авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 737-800.