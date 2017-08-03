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Арбитражный суд отменил штраф "Победы" за отсутствие места для пассажира с билетом

Экономика и бизнес
3 августа, 15:14 UTC+3 ТАСС ТАСС 3, августа. /ТАСС

Случай овербукинга был зафиксирован на рейсе из Екатеринбурга в Сочи

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© Алексей Копаев/ТАСС

ТАСС, 3 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы отменил постановление Роспотребнадзора Свердловской области, по которому авиакомпанию "Победа" оштрафовали на 20 тысяч рублей за отсутствие места в самолете для пассажира с билетом, то есть сложилась ситуация, получившая название овербукинг (избыточное бронирование). Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

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"Признать незаконным и отменить полностью постановления Роспотребнадзора по Свердловской области о привлечении авиакомпании "Победа" к административной ответственности по статье "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований",- сказано в решении суда.

Ранее ТАСС сообщал, что Роспотребнадзор на Урале оштрафовал "Победу" за отсутствие места для пассажира с билетом на 20 тыс. рублей, случай был зафиксирован на рейсе из Екатеринбурга в Сочи.

Овербукинг, который практикуют некоторые зарубежные авиакомпании, не соответствует воздушному законодательству РФ.

"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным - в Германию, Кипр, Италию, Австрию, Армению, Грузию и Азербайджан. Пассажиропоток "Победы" в 2016 году превысил 4,3 млн пассажиров, что на 38,7% больше, чем в 2015 году. Парк авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 737-800.

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