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Росавиация назвала "овербукинг" причиной отказа "Победы" в перевозке ребенка с ДЦП

Общество
18 апреля, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Овербукинг - продажа авиабилетов на рейс, превышающая количество кресел в салоне самолета
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Стюардесса компании "Победа"

Стюардесса компании "Победа"

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Росавиация установила, что причиной отказа посадки на самолет женщины и ее ребенка, страдающего детским церебральным параличом (ДЦП), стала продажа авиабилетов на рейс, превышающая количество кресел в салоне самолета. Об этом сообщает пресс-служба воздушного ведомства.

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"По предварительным данным, причиной отказа в перевозке пассажира с ребенком, страдающим ДЦП, стала продажа авиабилетов на рейс, превышающая количество кресел в салоне самолета, так называемый overbooking (овербукинг), который применяется в практике некоторых зарубежных авиакомпаний, но не соответствует воздушному законодательству РФ", - говорится в сообщении.

Росавиация рекомендовала руководству авиакомпании "Победа" провести внутреннее расследование инцидента для выявления виновных и привлечения их к ответственности. "Не дожидаясь реакции правоохранительных органов на этот безобразный случай, авиакомпании необходимо принести пассажирам свои извинения, компенсировать издержки и моральный ущерб в досудебном порядке", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел 14 апреля 2017 года. Двухлетний ребенок и его мать должны были вылететь рейсом PBD 407 Внуково (Москва) - Кольцово (Екатеринбург), при этом пассажирка заблаговременно проинформировала авиакомпанию "Победа" о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка и своевременно приехала на регистрацию. Однако, как сообщили в Росавиации, сотрудник компании отказал матери и ее ребенку в регистрации на рейс, объяснив отказ якобы произошедшим "сбоем в программе по списку пассажиров".

В авиакомпании "Победа" сообщили, что сотрудник, не обеспечивший посадку на борт ребенка с ДЦП, будет уволен за некомпетентность.

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