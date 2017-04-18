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Роспотребнадзор проверит отказ "Победы" пустить на рейс ребенка с ДЦП

Общество
18 апреля, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
В ведомстве отметили, что "дискриминационные действия по отношению к потребителям недопустимы"
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор оценит ситуацию с авиакомпанией "Победа" после того, как ее сотрудники не допустили на рейс ребенка, страдающего детским церебральным параличом (ДЦП). Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Роспотребнадзор применительно к своей компетенции оценит ситуацию, связанную с необоснованным и неправомерным отказом авиакомпании "Победа" зарегистрировать на соответствующий рейс ребенка с детским церебральным параличом и его мать, которые планировали вылететь из Москвы в Екатеринбург в ночь на 15 апреля", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что подобные "дискриминационные действия по отношению к потребителям, тем более находящимся в уязвимом положении, недопустимы". "Роспотребнадзор рассмотрит все возможности для оказания пострадавшим максимальной помощи в защите их прав", - сообщили в ведомстве.

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Инцидент произошел 14 апреля 2017 года. Двухлетний ребенок и его мать должны были вылететь рейсом PBD 407 Внуково (Москва) - Кольцово (Екатеринбург), при этом пассажирка заблаговременно проинформировала авиакомпанию "Победа" о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка и своевременно приехала на регистрацию. Однако, как сообщили в Росавиации, сотрудник компании отказал матери и ее ребенку в регистрации на рейс, объяснив отказ якобы произошедшим "сбоем в программе по списку пассажиров".

Авиакомпания, в свою очередь, сообщила, что уволит руководителя группы наземного обеспечения за некомпетентность в организации рабочего процесса после данного инцидента.

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