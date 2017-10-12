Екатеринбургский театр оперы и балета отмечает свое 105-летие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Екатеринбургскому театру оперы и балета - обладателю 13 национальных премий "Золотая маска", 12 октября исполняется 105 лет. К юбилею на Урале издали книгу "Театр мечты", в которую вошли интервью с солистами творческого коллектива, сообщила ТАСС автор книги, театральный критик Марина Романова.

"Я работала в основном не с архивами, а с людьми, потому что книга "Театр мечты" касается не столько истории театра, сколько его сегодняшнего этапа развития. Проанализирована работа учреждения за последнее десятилетие, то есть с 2006 года. Работа над книгой шла два года", - рассказала Романова.

В основу издания легли интервью с солистами театра. "Я поговорила с огромным количеством людей - от медиаменеджеров до сотрудников разных цехов, но главное, что есть в книге, - это интервью с артистами Екатеринбургского театра оперы и балета. Особенно ценны для меня беседы с солистами Екатеринбургской оперы Юрием Девиным, Александром Красновым. К сожалению, не были опубликованы разговоры с теми, кто во время работы над книгой перешел работать в другие театры - Мариинский, Большой, Новую Оперу, например, со Станиславом Трофимовым, Ириной Боженко", - добавила собеседница агентства.

По мнению Романовой, секрет успеха уральского театра заключается "в соединении классической, академической базы высокого качества с современной интонацией".

Директор театра Андрей Шишкин сообщил ТАСС, что "начиная с 2006 года, театр выпускал в основном классические спектакли и зашел в некий творческий тупик, поэтому и решился на эксперименты". "Мы для себя выработали стратегию поведения, которая заключается в том, что мы должны с одной стороны продолжать ставить "Риголетто", "Турандот", "Травиату", ведь мы работает на публику. Но с другой стороны, существуют другие институты, на которые нельзя не обращать внимания, - это критика, пресса, институт "Золотой маски", - сказал он.

По словам Шишкина, "многие не понимают, почему театр берется за фестивальные спектакли, которые, как многие считают, трудно продать". "Надо понимать, что у каждого спектакля существует своя задача: у "Кармен" задача быть проданной, а такие спектакли, как "Пассажирка", заставляют говорить о нашем театре, демонстрируют, что мы отличаемся, реализуем гуманистическую цель, выходим за пределы своих стен, расширяем свои возможности и находим новые формы общения с аудиторией", - добавил он.

О театре

Екатеринбургский театр оперы и балета (до 1931 года - Новый городской театр) - один из старейших театров России. Он открыл свой дебютный сезон в 1912 году оперой Михаила Глинки "Жизнь за царя", первый балетный спектакль ("Волшебная флейта" Риккардо Дриго) датирован 1914 годом. В современном репертуаре театра почти четыре десятка произведений. Спектакли Екатеринбургского театра оперы и балета становятся номинантами премии "Золотая маска" с 2010 года, в коллекции театра 13 "Золотых масок".