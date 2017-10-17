Уральские ученые обнаружили в пустыне Чили крупный осколок метеорита весом 13,5 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета имени первого президента РФ Б. Н. Ельцина (УрФУ) обнаружили осколок метеорита весом 13,5 килограмма во время экспедиции в пустыне Атакаме в Чили. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вуза.

"За четыре дня чилийской экспедиции ученые университета нашли 15 килограммов метеоритов. Самый крупный осколок, найденный в Южной Америке, составляет 13,5 килограмма. Экспедиция продлится еще почти две недели, в Екатеринбург участники планируют вернуться 28 октября", - говорится в сообщении.

В вузе расположена лаборатория Extra Terra Consortium, созданная по федеральной программе повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов "5-100", ее возглавляет член комитета по метеоритам РАН, ведущий научный сотрудник Физико-технологического института УрФУ Виктор Гроховский. Во время поисковых экспедиций ученые собрали уникальную коллекцию метеоритного вещества, которую изучают специалисты лаборатории.

Первые поиски были организованы в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод (Антарктида), в 100 км от российской станции "Новолазаревская". Всего удалось собрать 103 образца пород, два из которых были классифицированы как метеориты, им присвоены названия LOM 15001 и LOM 15002.

Вторая метеоритная экспедиция была организована УрФУ в 2017 году, с 1 по 11 января, в пустыню Лут в Иране. Всего в ходе поездки удалось собрать около 12 килограммов фрагментов, схожих с веществом метеоритов. Ученые подтвердили внеземное происхождение двух образцов: оба были найдены на одном небольшом участке местности.

По словам ученых, анализ метеоритов позволит получить новую информацию о происхождении Вселенной и будущем планеты. Кроме того, уральские ученые собрали образцы голубого льда для исследования космической пыли, которая длительное время накапливалась и хорошо сохранилась в антарктических условиях.