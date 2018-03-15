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Более 250 проектов благоустройства в Свердловской области вынесут на голосование

Новости Урала
15 марта, 13:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, марта. /ТАСС

В Екатеринбурге это проекты благоустройства набережной реки Исеть в Екатеринбурге, парка "Зеленая Роща" и сквера у здания Оперного театра

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Набережная реки Исеть в Екатеринбурге

Набережная реки Исеть в Екатеринбурге

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Муниципалитеты Свердловской области заявили 260 проектов благоустройства на рейтинговое голосование, которое пройдет в День выборов президента РФ 18 марта. В числе проектов "Парк учителей" в городе Ревда, благоустройство набережной реки Исеть в Екатеринбурге, парка "Зеленая Роща" и сквера у здания Оперного театра областного центра, сообщили в четверг ТАСС в департаменте информационной политики региона.

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"В 47 муниципалитетах Свердловской области 18 марта наряду с выборами президента РФ состоится рейтинговое голосование по приоритетам благоустройства. Участки, на которых жители региона смогут выбрать самый лучший и нужный, на их взгляд, проект, появятся в зданиях, где в воскресенье свои двери откроют избирательные участки для проведения выборов главы государства. Всего муниципалитетами заявлено 260 проектов благоустройства, которые в этот день вынесут на голосование", - сказали в департаменте.

По данным сотрудников департамента, в Камышлове жители смогут проголосовать за создание "Парка учителей". В Ревде в Парке Победы планируют установить военную технику и благоустроить территорию. В Екатеринбурге борьба за голоса горожан будет идти между благоустройством набережной реки Исеть, парка Зеленая роща и сквера у здания Оперного театра.

В департаменте добавили, что общественные территории, которые 18 марта наберут наибольшее количество голосов, включат в региональную программу "Формирование комфортной городской среды" и начнут реконструировать уже в этом году. Общий объем финансирования программных мероприятий в целом по области превысит 1,3 млрд рублей.

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