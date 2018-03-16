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Представитель МИД: саммит ШОС поможет Челябинску стать одним из деловых центров России

Новости Урала
16 марта, 10:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, марта. /ТАСС

Решение о проведении саммита - хороший шаг вперед для города, отметил официальный представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Челябинске, поможет городу стать площадкой для проведения международных деловых и бизнес-форумов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу выразил официальный представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов.

В четверг, 15 марта, президент России Владимир Путин сообщил о подписании указа о проведении очередного российского саммита ШОС в Челябинске.

"Это ожидаемое событие [решение о проведении саммита ШОС]. Челябинская область работает над тем, чтобы сменить имидж Челябинска. Они хотят, чтобы областной центр из индустриального города превратился в один из деловых центров России - город, где можно проводить форумные мероприятия и другие крупные события с участием наших деловых международных партнеров. И саммит ШОС поможет достичь желаемой цели", - отметил Харлов.

Он добавил, что решение о проведении саммита ШОС - это хороший шаг вперед для Челябинска. "Правительство Челябинской области давно занимается этим вопросом. Это [проведение саммита ШОС] является закономерным результатом системной плановой работы руководства региона", - сказал Харлов.

В нынешнем году заседание Совета глав государств-членов ШОC состоится в июне в Китае. Председательство в организации на предстоящий период переходит к КНР.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек. В рамках подготовки к саммиту ШОС в Челябинске помимо реконструкции инфраструктуры планируется строительство конгресс-холла и других объектов.

О Шанхайской организации сотрудничества

ШОС - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время членами организации являются Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Индия, Иран, Монголия и Пакистан, партнерами по диалогу являются Белоруссия, Турция и Шри-Ланка. Общая численность населения стран ШОС - около 1,6 млрд человек, что составляет почти четверть населения Земли.

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