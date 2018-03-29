Экс-полицейскому, покушавшемуся на бывшего главу УВД Екатеринбурга, сократили срок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Свердловский областной суд изменил приговор экс-полицейскому Олегу Дудко, пытавшемуся убить бывшего начальника УВД по Екатеринбургу Бориса Тимониченко, наказание ему сократили с 13 лет до 12 лет 10 месяцев колонии строго режима, сообщили в среду в пресс-службе областного суда.

Ранее Чкаловский районный суд приговорил Дудко к 13 годам колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с осужденного 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.

"По итогам рассмотрения апелляционных жалоб осужденного Дудко и его защиты суд прекратил уголовное преследование Дудко статье УК РФ "Кража" в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Это повлекло снижение итогового наказания, назначенного судом по совокупности преступлений. Дудко признан виновным по статьям УК РФ "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога". Окончательно ему назначено наказание в виде 12 лет 10 месяцев колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев, приговор вступил в законную силу", - сказали в пресс-службе.

Ранее суд приговорил жителя Свердловской области Игоря Казакова к 4,5 года колонии строго режима за пособничество в покушении на Тимониченко.

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома. Дудко, по данным следствия, дождался выхода потерпевшего из квартиры и выстрелил из пистолета ему в голову. Затем он скрылся на машине, которой управлял Казаков. Тимониченко выжил, так как ему оперативно была оказана медицинская помощь. Тимониченко с мая 2003 года занимал должность начальника УВД Екатеринбурга, с сентября 2007 года по март 2011 года был начальником УМВД по Курганской области. После этого занимал должность замдиректора свердловского филиала энергетической компании "Т-Плюс" по безопасности и режиму.