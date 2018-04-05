В ряде крупных ТЦ на Урале выявлены неработающие сигнализации и другие нарушения

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Отсутствие пожарных зон безопасности (отдельные помещения с выходами в незадымляемую лестничную клетку) и неработающие пожарные сигнализации выявили в некоторых крупных торговых центрах в Уральском федеральном округе во время проверок, начавшихся после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта, унесшего жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Об этом в четверг сообщили ТАСС представители муниципалитетов, региональных управлении МЧС и прокуратуры.

Всего в округе специальные комиссии по противопожарной безопасности обследуют более 700 торговых комплексов, спортивных и культурных учреждений. В частности, проверки объектов с массовым пребыванием людей начали проводить в Челябинской области. По словам заместителя губернатора региона Олега Климова, проверки продлятся до 15 апреля, из 537 объектов проверено 30%.

"Больше всего нарушений выявлено в ТРК (торгово-развлекательном комплексе - прим. ТАСС) "Куба" в Челябинске. Мы рекомендовали прокуратуре проверить в этом комплексе дополнительно некоторые вещи. Прекратить действие любого подобного объекта можно только по решению суда, проверяют также досуговые и спортивные центры. Нарушения есть, но они не носят массовый характер, мы эту ситуацию доведем [до логического конца] по итогам проверки", - отметил Климов.

По его словам, выявлены неработающие автоматические противопожарные сигнализации, недействующие эвакуационные выходы и пути. Руководители крупных челябинских торговых комплексов заверили власти в том, что устранят все нарушения.

В Тюменской области по поручению губернатора региона Владимира Якушева до 20 апреля предстоит проверить более 200 ТРЦ, детских досуговых центров, учреждений культуры и спорта. Прокуратура совместно с сотрудниками МЧС проинспектировала 29 из них. В нескольких торговых центрах Тюмени провели пожарные учения, пожар имитировали с помощью дымовых машин. Сотрудники МЧС провели 95 занятий с персоналом центров и сотрудниками охраны, инструктаж получили более 1,5 тыс. человек.

Нарушения в Екатеринбурге

Проверяют ТЦ и в Свердловской области. По данным прокуратуры региона, проверки инициированы в 26 торговых центрах, семь из них уже проинспектированы. Меньше всего нарушений обнаружили в ТРЦ "Радуга парк", расположенном в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

"В детском центре "Планета игрек" при нажатии пожарной сигнализации эвакуационные двери открылись позже нормативного времени, центральный выход игровой зоны не соответствует нормативам, а планы эвакуации размещены не на видных местах. Также на входах и выходах детского центра отсутствуют знаки пожарной безопасности. Всего на горячую линию прокуратуры Екатеринбурга поступило 92 обращения по вопросу нарушения требований пожарной безопасности в торговых центрах", - сказали в пресс-службе.

По данным Свердловской областной прокуратуры, в ближайшее время надзорный орган будет выходить в суд для закрытия ТЦ до устранения всех выявленных нарушений.