Марш-парад духовых оркестров впервые пройдет в Екатеринбурге в рамках "Царских дней"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Марш-парад сводных духовых оркестров Свердловской области с участием оркестра штаба Центрального военного округа (ЦВО) впервые пройдет в Екатеринбурге в рамках "Царских дней", которые приурочены к столетию мученической смерти последнего русского царя. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"В мероприятии примут участие сводный духовой оркестр штаба ЦВО и оркестры муниципальных образований Свердловской области, которые пройдут по центральным улицам Екатеринбурга. 14 июля более 20 парадных музыкальных коробок, а это свыше 400 музыкантов, исполнят известные музыкальные композиции. Завершится марш-парад концертной программой на площади у Храма-на-крови", - сказали в пресс-службе.

Дирижировать сводным оркестром будет начальник военной оркестровой службы штаба ЦВО Сергей Алеев. "Планируется, что музыканты совместно исполнят такие известные музыкальные произведения как марш "Прощание славянки", "Встречный вальс Преображенского полка", вальс "Амурские волны" и многое другое", - уточнили в военном округе.

Память о царской семье

Николай II со всей семьей были расстреляны в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В 2000 году Русская православная церковь причислила их к лику святых.

Святые места, связанные с памятью царской семьи, особо почитаются верующими на Урале. Среди них Храм-на-Крови во имя Всех святых в земле российской просиявших в Екатеринбурге, построенный в 2003 году на месте дома инженера Ипатьева, в котором была расстреляна царская семья, а также монастырь во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, куда вывезли тела убитых и где их пытались уничтожить с помощью кислоты и огня.