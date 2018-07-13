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Специалисты проведут реконструкцию на полигоне ТБО в Тобольске, где произошло возгорание

Новости Урала
13 июля, 16:10 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 13, июля. /ТАСС

11 июля на полигоне горел мусор на площади 1,5 тыс. кв. метров

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ТЮМЕНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты до конца года обследуют полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в городе Тобольске в Тюменской области, где 11 июля произошло возгорание мусора. На территории планируется провести реконструкцию и установить контрольно-дезинфицирующие зоны, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

Сообщение о горении мусора на полигоне ТБО поступило 11 июля, длина кромки горения составляла 100 метров, ширина 15 метров, общая площадь - 1,5 тыс. кв. метров. В тот же день открытое горение было ликвидировано, но из-за тления на глубине произошло задымление.

"С учетом усиления сил и средств внутреннее горение будет устранено при хорошем прогнозе завтра, 14 апреля, при осложняющих обстоятельствах - к утру понедельника. До конца 2018 года будет завершено обследование полигона, по его итогам составят план мероприятий по устранению недостатков и нарушений. В него войдут реконструкция наблюдательных скважин и полигона, установка оборудования контрольно- дезинфицирующих зон с железобетонными ваннами для дезинфекции колес мусоровозов. Также предусмотрены переносные сетчатые ограждения в местах разгрузки отходов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 2014 года в рамках концессионного соглашения полигоном управляет "Тюменское экологическое объединение", но сама свалка действует с 1980-х годов. По данным регионального управления МЧС, площадь тления на полигоне была более 2 тыс. кв. метров. "Проводятся работы по сооружению преградительных работ и проливка тления", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за появления запаха гари в жилых микрорайонах Тобольска в результате возгорания полигона ТБО, Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области проводятся исследования атмосферного воздуха. По предварительным результатам, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ, не выявлено.

За непредоставление информации об источниках загрязнения окружающей среды в отношении эксплуатирующей полигон организации "Тюменское экологическое объединение" составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.5 КоАП РФ, за несоблюдение санитарно- эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления по ст. 8.2 КоАП РФ возбуждено административное производство.

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