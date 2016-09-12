Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ: все голоса за Сочи на новых банкнотах были учтены

В стране
12 сентября, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Расхождения данных, что ранее вызвало возмущение администрации города, было связано с технической задержкой при сборе данных
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Все голоса, отданные за Сочи в качестве символа на новых банкнотах, были учтены, по состоянию на 18.00 мск понедельника за Сочи проголосовали 50 720 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ.

Ранее администрация Сочи сообщила, что намерена обратиться к организаторам конкурса по выбору символа для новой банкноты ЦБ за разъяснениями по поводу снятия с курорта более 2 778 голосов.

"Мы заверяем всех поддерживающих Сочи, что все голоса учтены в итогах голосования, и напоминаем, что по правилам один человек может проголосовать один раз, и система будет отклонять множественные попытки голосования одним человеком. Ежедневный прирост проголосовавших за Сочи составляет в среднем от 3 тыс. до 8 тыс. человек. По состоянию на 18.00 мск 12 сентября за Сочи проголосовали 50 720 человек", - сказали в пресс-службе ЦБ.

Как отметили пресс-службе регулятора, данные по голосованию на сайте суммируются из двух источников: голосование с верификацией через соцсети и голосование с верификацией по SMS.

"Верификация по SMS происходит с задержкой, связанной с необходимостью информационного обмена между сайтом и сотовым оператором, в связи с чем после прохождения верификации данные по голосованию через SMS могут корректироваться в меньшую сторону. В период с 8 по 10 сентября голосование за Сочи шло очень активно, и данные, показывавшие снижение общего объема на 2778 голосов, были связаны с получением данных по отказам в авторизации через SMS. Такие ситуации связаны обычно с попытками многократного голосования с одного номера или другими попытками обойти верификацию", - отметили в пресс-службе регулятора.

"В будущем чтобы избежать подобных недоразумений, на сайте будут публиковаться данные по голосованию с SMS верификацией один раз в день после получения подтверждения от сотовых операторов. В целом, количество голосов с верификацией через соцсети значительно превышает количество голосов с верификацией через SMS, поэтому корректировка в данных по голосованию принципиального влияния на общий результат не оказала", - отметили в пресс-службе Банке России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Символы новых купюр
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
7
Памятник Екатерине II открыли в Симферополе
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВФ "нечего добавить" к тому, что он уже говорил по поводу украинской программы
2
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
3
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
4
СК: школьник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
5
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
6
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
7
Александр Лукашенко: только ленивый, алкаш и бездельник может плохо жить в Беларуси
Темы дня
Реклама