ЦБ: все голоса за Сочи на новых банкнотах были учтены

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Все голоса, отданные за Сочи в качестве символа на новых банкнотах, были учтены, по состоянию на 18.00 мск понедельника за Сочи проголосовали 50 720 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ.

Ранее администрация Сочи сообщила, что намерена обратиться к организаторам конкурса по выбору символа для новой банкноты ЦБ за разъяснениями по поводу снятия с курорта более 2 778 голосов.

"Мы заверяем всех поддерживающих Сочи, что все голоса учтены в итогах голосования, и напоминаем, что по правилам один человек может проголосовать один раз, и система будет отклонять множественные попытки голосования одним человеком. Ежедневный прирост проголосовавших за Сочи составляет в среднем от 3 тыс. до 8 тыс. человек. По состоянию на 18.00 мск 12 сентября за Сочи проголосовали 50 720 человек", - сказали в пресс-службе ЦБ.

Как отметили пресс-службе регулятора, данные по голосованию на сайте суммируются из двух источников: голосование с верификацией через соцсети и голосование с верификацией по SMS.

"Верификация по SMS происходит с задержкой, связанной с необходимостью информационного обмена между сайтом и сотовым оператором, в связи с чем после прохождения верификации данные по голосованию через SMS могут корректироваться в меньшую сторону. В период с 8 по 10 сентября голосование за Сочи шло очень активно, и данные, показывавшие снижение общего объема на 2778 голосов, были связаны с получением данных по отказам в авторизации через SMS. Такие ситуации связаны обычно с попытками многократного голосования с одного номера или другими попытками обойти верификацию", - отметили в пресс-службе регулятора.

"В будущем чтобы избежать подобных недоразумений, на сайте будут публиковаться данные по голосованию с SMS верификацией один раз в день после получения подтверждения от сотовых операторов. В целом, количество голосов с верификацией через соцсети значительно превышает количество голосов с верификацией через SMS, поэтому корректировка в данных по голосованию принципиального влияния на общий результат не оказала", - отметили в пресс-службе Банке России.