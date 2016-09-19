Сенаторы предлагают запретить передавать "дальневосточный гектар" иностранцам

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Группа сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесла в Госдуму проект поправок в закон о "дальневосточном гектаре".
В документе, размещенном в законопроекте базе нижней палаты парламента, предусмотрен запрет на получение такого земельного участка иностранцами и лицам без гражданства.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом "предлагается закрепить возможность предоставления, передачи и любого перехода прав на такие земельные участки только гражданам РФ", а также "дополнить перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование новым основанием", по которому "предоставление, передача, переход прав на земельные участки, расположенные на территориях дальневосточных субъектов РФ, осуществляются исключительно гражданам РФ".
Как пояснила один из авторов инициативы вице-спикер Совфеда Галина Карелова, законопроектом вводятся жесткие правила.
Например, по ее словам, если гражданин России воспользовался правом на земельный участок, а потом получил иностранное гражданство, то поправки в закон в этом случае предусматривают прекращение договора о безвозмездном пользовании и возврат земли. "Дальневосточный гектар" может быть передан только в руки российских граждан и на этом сделан особый акцент", - подчеркнула сенатор.
По словам Кареловой, предлагаемые изменения также направлены на усиление роли органов госвласти в дальневосточных регионах страны в решении вопросов предоставления земельных участков. В частности, она уточнила, что за законодательными (представительными) органами власти закреплено право определять территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. Так, в соответствии с документом по этому вопросу должен приниматься региональный закон, в который должны быть внесены согласованные с Минвостокразвития РФ описания местоположения таких территорий, их площадь и основания, по которым они не могут быть переданы в безвозмездное пользование. "Это обеспечит прозрачность решений на местах, а также создаст дополнительные правовые гарантии для сохранения природных ресурсов в регионах", - считает вице-спикер Совфеда.
Ожидается, что поправки могут быть рассмотрены Госдумой уже в осеннюю сессию. "Смысл закона - в создании новых стимулов для социально-экономического развития Дальнего Востока, поэтому его правоприменительная практика должна стать предметом самого тщательного мониторинга в субъектах", - подытожила Карелова.
Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Он предполагает предоставление гражданам, в том числе для ведения бизнеса, более 145 млн га земли на Дальнем Востоке. Закон подразумевает возможность однократного бесплатного получения гражданами РФ в пользование сроком на пять лет участка площадью до 1 га. С 1 октября направить заявки на получение земли смогут жители девяти регионов Дальнего Востока в своем крае или области, с 1 февраля 2017 года сделать это сможет любой гражданин РФ.