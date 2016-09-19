Сенаторы предлагают запретить передавать "дальневосточный гектар" иностранцам

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Группа сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесла в Госдуму проект поправок в закон о "дальневосточном гектаре".

В документе, размещенном в законопроекте базе нижней палаты парламента, предусмотрен запрет на получение такого земельного участка иностранцами и лицам без гражданства.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом "предлагается закрепить возможность предоставления, передачи и любого перехода прав на такие земельные участки только гражданам РФ", а также "дополнить перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование новым основанием", по которому "предоставление, передача, переход прав на земельные участки, расположенные на территориях дальневосточных субъектов РФ, осуществляются исключительно гражданам РФ".

Только гражданам РФ

Как пояснила один из авторов инициативы вице-спикер Совфеда Галина Карелова, законопроектом вводятся жесткие правила.

Например, по ее словам, если гражданин России воспользовался правом на земельный участок, а потом получил иностранное гражданство, то поправки в закон в этом случае предусматривают прекращение договора о безвозмездном пользовании и возврат земли. "Дальневосточный гектар" может быть передан только в руки российских граждан и на этом сделан особый акцент", - подчеркнула сенатор.

По словам Кареловой, предлагаемые изменения также направлены на усиление роли органов госвласти в дальневосточных регионах страны в решении вопросов предоставления земельных участков. В частности, она уточнила, что за законодательными (представительными) органами власти закреплено право определять территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. Так, в соответствии с документом по этому вопросу должен приниматься региональный закон, в который должны быть внесены согласованные с Минвостокразвития РФ описания местоположения таких территорий, их площадь и основания, по которым они не могут быть переданы в безвозмездное пользование. "Это обеспечит прозрачность решений на местах, а также создаст дополнительные правовые гарантии для сохранения природных ресурсов в регионах", - считает вице-спикер Совфеда.

Ожидается, что поправки могут быть рассмотрены Госдумой уже в осеннюю сессию. "Смысл закона - в создании новых стимулов для социально-экономического развития Дальнего Востока, поэтому его правоприменительная практика должна стать предметом самого тщательного мониторинга в субъектах", - подытожила Карелова.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Он предполагает предоставление гражданам, в том числе для ведения бизнеса, более 145 млн га земли на Дальнем Востоке. Закон подразумевает возможность однократного бесплатного получения гражданами РФ в пользование сроком на пять лет участка площадью до 1 га. С 1 октября направить заявки на получение земли смогут жители девяти регионов Дальнего Востока в своем крае или области, с 1 февраля 2017 года сделать это сможет любой гражданин РФ.