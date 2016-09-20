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Евкуров: фестиваль культуры и спорта станет большим событием для Ингушетии

В стране
20 сентября, 14:45 UTC+3 МАГАС сентября. /Корр., ТАСС
В VII фестивале культуры и спорта народов Северного Кавказа примут участие семь регионов, всего более 700 человек
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МАГАС, 20 сентября. /Корр. ТАСС /. Фестиваль культуры и спорта народов Северного Кавказа, который пройдет 24-25 сентября в Ингушетии, станет большим событием для региона, сообщил в интервью ТАСС в понедельник глава республики Юнус-Бек Евкуров.

«Фестиваль культуры и спорта - это большое событие для республики. Мы - родоначальники этих игр, этого фестиваля, масштабно его проведем», - сказал Евкуров.

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Он отметил, что недавно побывал на стадионе им. Рашида Аушева в Назрани, где пройдут основные мероприятия в рамках этого фестиваля. «На выделяемые из федерального бюджета средства, где-то 82 млн рублей, довольно хорошо оборудовали и реконструировали стадион, работы там на завершающей стадии», - сказал Евкуров.

По его словам, за пределами главного стадиона республики с привлечением инвесторов также проведена серьезная работа: построен первый в регионе ресторан-этномузей в национальном стиле, а также заложена и обустроена «великолепная аллея им Л. Толстого».

«Надеюсь, что даже после фестиваля эта аллея, на которой находится ресторан-этномузей, станет излюбленным местом отдыха, проведения свадебных торжеств», - сказал Евкуров.

«На фестивале будет большое количество участников, ожидаем большое количество гостей. Фестиваль будет запоминающимся праздником не только для его участников, но и всех жителей республики», - подытожил Евкуров.

Главный судья - олимпийский чемпион

В VII фестивале культуры и спорта народов Северного Кавказа примут участие семь регионов, всего более 700 человек. В рамках фестиваля пройдут соревнования по национальным видам спорта: армрестлинг, эстафета, борьба на поясах, ходьба на ходулях, стрельба из лука, прыжковое двоеборье, лазанье по канату, силовое троеборье, поднятие тяжестей, перенос тяжестей, мини-футбол, перетягивание каната.

На фестивале будут открыты национальные подворья, где регионы представят свою культуру, традиции, кухню, состоится гала-концерт с участием лучших театральных и хореографических коллективов и отдельных артистов из субъектов СКФО, а также звезд российской эстрады. Ожидается, что главным судьей спортивных состязаний на фестивале будет олимпийский чемпион этого года Хасан Халмурзаев.

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