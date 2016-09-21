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Бюст Героя России Магомеда Нурбагандова установят в его селе

В стране
21 сентября, 13:50 UTC+3 МАХАЧКАЛА /Корр. ТАСС, Низами Гаджибалаев
Также именем полицейского назовут центральную улицу населенного пункта
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МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Низами Гаджибалаев/. Бюст Героя России Магомеду Нурбагандову, убитому боевиками в июле этого года, установят в его родном селе Сергокала, где также назовут его именем центральную улицу, сообщил в среду ТАСС глава администрации Сергокалинского района Магомед Омаров.

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Путин присвоил звание Героя России посмертно лейтенанту полиции Нурбагандову

В среду президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России лейтенанту полиции Нурбагандову за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга (посмертно). О присвоении звания Героя России ходатайствовали власти Дагестана.

"Мы планируем назвать именем Магомеда Нурбагандова центральную улицу села Сергокала, где расположены администрация района, отдел полиции. Также рядом с райотделом полиции или в парке установим бюст герою", - сказал Омаров.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. "Тянуть не будем, займемся сразу после того, как родители Магомеда вернутся домой (родители Нурбагандова находятся в Москве, где завтра планируется вручение награды - прим. ТАСС)", - отметил собеседник агентства.

Геройский поступок

Четверо боевиков 10 июля 2016 года в лесу, расположенном в двух километрах от села Сергокала, увидев группу отдыхающих, подошли к ним, после чего застрелили 23-летнего молодого человека. Затем бандиты связали еще четырех отдыхающих и завладели машиной, принадлежащей одному из них.

Обнаружив у одного из связанных молодых людей удостоверение сотрудника МВД, преступники приказали полицейскому обратиться к коллегам и друзьям с просьбой покинуть правоохранительные органы. Но вместо этого Нурбагандов заявил на камеру: "Работайте, братья", после чего бандиты его застрелили.

Двое боевиков, в том числе главарь избербашской бандгруппы Халимбеков, причастные к убийству Нурбагандова, были ликвидированы в спецоперациях 7 сентября в Махачкале и Избербаше. Еще двух боевиков силовики задержали 9 сентября в Избербаше.

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