Тринадцать родственников Деда Мороза

Хотя российский Дед Мороз заявляет, что ему “столько лет, сколько стоит белый свет”, нам точно известно: в своем нынешнем облике он впервые предстал на елке в Большом Кремлевском дворце в 1937 году.

Сценарии для кремлевских елок писали Сергей Михалков и Лев Кассиль. Они же подарили новогоднему Деду спутницу — внучку Снегурочку. В советские годы имя Деда Мороза было переведено на все языки народов СССР, и собственный новогодний "дед" появился даже в жарких азиатских республиках. В наши дни у Деда Мороза появились новые “родственники”, которых уже не назовешь его копией.

“Дед Мороз воплощает черты и русской, и европейской мифологии, — считает руководитель отдела этнографии русского народа Российского Этнографического музея Дмитрий Баранов. — Образы Деда Мороза у других народов нашей страны создавались под влиянием этого персонажа”.

Устойчивого духа мороза или духа холода, в сущности, не было, но почитание мороза и особенно попытки изменить ход событий так, чтобы он не погубил будущий урожай, присутствуют в народной традиции Дмитрий Баранов руководитель отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея

Так же, как русский Дед Мороз, Морозы других народов активно общаются с детьми, получают письма и отвечают на них подарками и поздравлениями. Почти у всех представителей волшебного мира решен “квартирный” вопрос — они имеют резиденции в разных уголках России, куда приезжают целыми семьями туристы, желающие лично встретиться со сказкой.

В каждом случае при создании образа национального новогоднего волшебника использовались элементы фольклора и народных преданий, однако этнографы считают, что чаще можно говорить об адаптации, приспособлении мифологии под конкретный образ, нежели о стопроцентной перекличке с исторической традицией.

“Устойчивого духа мороза или духа холода, в сущности, не было, но почитание мороза и особенно попытки изменить ход событий так, чтобы он не погубил будущий урожай, присутствуют в народной традиции, — отмечает Баранов. — Еще в XIX веке многие фольклорные сюжеты были адаптированы для восприятия широкой публикой, и Дед Мороз тоже прошел через это”. Два века спустя так же создавались образы его “родственников”.

От Кавказа до Урала

Кавказские “Деды Морозы” не очень знамениты. Например, о кабардино-балкарском Уэс Дадэ известно только то, что он типичный кавказец, и вместе с красным новогодним тулупом носит кинжал — что, впрочем, не мешает ему быть добрым и дарить детям подарки. Чеченский Гор Дада — благообразный старик с седой бородой. В Осетии местного “Деда Мороза” было бы корректнее называть “Дед Огонь”, потому что его имя Артхурон переводится как “Огонь, сын Солнца”. А в Дагестан наведывается из соседнего Азербайджана волшебник Шахта баба с внучкой Гар Гызы.

Чувашский Хёл Мучи, живущий в Чебоксарах со своей внучкой Юр Пике, имеет в активе не только дом, но и волшебные аксессуары — сундук, исполняющий желания, часы, приносящие счастье, и говорящий самовар. Его мордовский коллега Нишке, или Мороз-атя, располагает семью волшебными амбарами, где в числе прочих благ спрятаны зима и лето. Вместе с семьей он квартирует в мордовском селе Кивать в Ульяновской области.

Один из самых древних “Дедов Морозов” в России — марийский Йюшто Кугыза или Холодный старик. Он живет в селе Кукнур в Марий Эл. Его сопровождает внучка Лумудыр — Снежная Девочка. Первые упоминания об этом старце относятся к Х веку, когда народные предания наделяли Йюшто Кугыза большой семьей — женой и двумя детьми: сыном Пораном — вьюгой и дочерью Теле — зимой. Кто из них родитель снегурочки-Лумудыр, история умалчивает. “Холодного старика” марийцы чествовали в день зимнего солнцестояния — 22 декабря, когда в старину отмечался новый год.

Йюшто Кугыза — спортсмен: он передвигается по марийским деревням на лыжах. Обеспечивать новогоднее веселье ему помогает дед Василий, или Васли Кува-Кугыза с супругой Шорыкйол, которые вместе с подарками приносят в дома счастье и удачу на весь год.

В число самых известных новогодних дедов современной России входит удмуртский Тол Бабай, живущий в Шарканском районе. Тол Бабай отличается от своих собратьев тем, что тулуп у него — фиолетовый, это цвет Удмуртии. Его происхождение также нестандартно: согласно легенде, он потомок великанов — алангасаров, потерявший свое племя.

Тол Бабай знает язык птиц и зверей, а с помощью своего волшебного посоха управляет погодой. Это роднит его с Дедом Морозом. А чтобы алангасар-одиночка не скучал и лучше справлялся с новогодними обязанностями, метель соткала ему из снежинок внучку по имени Лымы Ныл.

Кыш Бабай, которого почитают как главного новогоднего волшебника в Башкирии и Татарстане, ведет свою родословную от древних тюркских мифов, а местом жительства выбрал родину поэта Габдуллы Тукая — село Яна Кырлай. Образ был создан под влиянием Деда Мороза. “Название “бабай” у татарского, башкирского и удмуртского новогодних дедов указывает на перекличку с миром предков, так же, как в случае с Дедом Морозом, потому что “Дед” в его имени означает “предок”, — поясняет Дмитрий Баранов.

Тюркский новый год, или Кара Тон, в древности праздновали 22 декабря. Самая длинная ночь года считалась временем рождения главного тюркского бога Тенгре. Кыш Бабай — современное воплощение зимнего божества Кыш Тенгресе, чьей обязанностью было обеспечить веселое празднование наступления Нового года, чтобы оно продолжилось до 1 января — традиционного праздника Нардуган.

В Яна Кырлай татарский Дед Мороз проживает с дочерью Кар Кызы и многочисленной свитой. По медийной узнаваемости он занимает второе место, уступая лишь Деду Морозу.

В краю Калевалы

“Самый молодой и современный Дед Мороз — это карельский Паккайне, это даже не мороз, а морозец, он появился недавно, и его изображают как молодого парня”, — рассказывает Дмитрий Баранов.

Паккайне одевается в национальный карельский костюм и в соответствии с карело-финскими обычаями не носит бороды. Он появился в 1999 году в старинном купеческом городе Олонец и потому имеет купеческую биографию. По легенде, бытующей среди карелов-ливвиков, Паккайне вовсе даже и не дух, а купеческий сын, который родился 1 декабря прямо в лесу, когда его родители возвращались в Олонец с зимней ярмарки. Подросший Паккайне занялся бизнесом — стал приобретать у мастериц кружева и продавал их за границу, привозя взамен импортные угощения и новинки.

Слабость Паккайне — смотреться в зеркало: считается, что он оставляет свое отражение в каждом из зеркал, в которое глядит, будучи вдали от дома, но потом это отражение непременно обретает плоть и возвращается в Олонец. Чтобы отличить настоящего Паккайне от зеркальных подделок, в Олонце проводят игры Дедов Морозов. Паккайне гордится своим веселым нравом и уже много лет остается холостым. Но у него есть подруга — Луминайне, или Снежная женщина, которая помогает ему поддерживать порядок в доме.

Самый молодой и современный Дед Мороз — это карельский Паккайне, это даже не мороз, а морозец, он появился недавно и его изображают как молодого парня Дмитрий Баранов руководитель отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея

Финские легенды утверждают, что севернее Карелии располагается загадочная волшебная страна Похъола, населенная колдунами и ведьмами, не все из которых добры. Однако безусловно добрым считается саамский новогодний волшебник Мунь Калса, обитающий на территории Мурманской области. Он не такой щеголь, как его карельский сосед, и ведет себя степенно, носит длинную бороду и светлый тулуп и ведет менее публичный образ жизни. Некоторые считают его белым шаманом.

Еще один финно-угорский новогодний волшебник недавно поселился в Коми. Его зовут Кöдзыд Пöль, что означает “холодный парень”. Он живет в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб. Он одет не в тулуп, а в короткую куртку, почти как у финского Йоулупукки, на голове у него небольшая шапочка, а борода разделена на несколько завитых частей.

С мобильником по Лукоморью

О том, что Лукоморье располагается на Полярном Урале, где в ямальской тундре проживает местный волшебник Ямал Ири, известно еще с конца XVII века. Считается, что древние добрые духи передали Ямалу Ири свою волшебную силу. Он пожилой, с седыми волосами и приятными манерами. Его традиционный костюм — северная малица, в которой он каждый день обходит свои владения. Исполнять мечты людей ему помогает волшебный посох: чтобы желание сбылось, к нему надо прикоснуться.

Призывать волшебные силы он может с помощью чудесного бубна, который избавляет от дурных мыслей, делает добрых людей еще добрее, а злым помогает исправиться. А вот Снегурочки, способной переносить суровые условия Арктики, не нашлось, поэтому в странствиях Ямала Ири сопровождает собака-хаски. Кстати, это единственный новогодний волшебник, которому можно не только писать, но и звонить — у него есть мобильный телефон.

Дед Мороз, видевший Будду

Самый восточный новогодний волшебник России живет на берегах озера Байкал, в Бурятии. Его зовут Саган Убугун, или Белый Старец, и он единственный поздравляет жителей дважды в году: 1 января и чуть позже, когда отмечается буддийский Сагаалган. Культ этого волшебника очень древний — его почитали в этих местах более 2,5 тысяч лет назад как дух зимы, еще до того, как буряты стали буддистами, и новой религии пришлось принять древнего духа — тем более, что, по легенде, Саган Убугун встречался с Буддой, и тот, пораженный мудростью и могуществом этого старика, велел своим ученикам почитать его.

Саган Убугун изображается как старик с длинной бородой — легенда утверждает, что он даже родился стариком: его мать за отказ дать им напиться наказали высшие боги, "запечатав" ее чрево, и младенец родился лишь через 100 лет уже седым и бородатым. Саган Убугун считается покровителем долголетия, благополучия и богатства в семье, плодородия и счастья. Встретив его на Новый год, нужно непременно рассказать ему о хороших делах, сделанных в году уходящем, и тогда волшебник обеспечит здоровье, богатство и любовь .

Главный по холоду

Несмотря на то, что русский Дед Мороз из Великого Устюга — самый известный новогодний персонаж, главным среди зимних волшебников следует считать вовсе не его, а якутского Чысхаана, потому что он живет возле Оймякона — полюса холода Земли, и даже имя его переводится как “пронизывающий холод”.

Образ якутского Хранителя Холода сформировался в 2002 году на основе старинных мифов. У него специфический облик: на голове два огромных бычьих рога, а одет он в богато расшитую синюю шубу с песцовой опушкой. Рога объясняются его происхождением: легенда гласит, что отец Чысхаана — Бык зимы, а мать — якутская красавица, превратившеаяся в Полярную звезду. Бык зимы, по якутским поверьям, каждую осень выходит из Северного Ледовитого океана и приносит на землю мороз и студеный ветер.

У Хранителя Холода большая семья, с которой он делит новогодние хлопоты. Его супруга Хаарчаана, наполовину сложенная из снега и боящаяся любого тепла, очень похожа на Снегурочку. Она внучка якутского духа по имени Эхээ Дыл, который покровительствует детям, и его жены Хотун Кыхын — Зимы. У них три дочери — Весна, Лето и Осень и внук Ветерок. Знающие люди предупреждают, что гостям Оймякона важно не перепутать Чысхаана с его тестем, поскольку отношения между ними не самые теплые.

Роль Чысхаана в новогодних событиях очень важна: каждый декабрь к нему приезжает из Великого Устюга Дед Мороз, чтобы получить символ холода для прихода зимы и Нового года.