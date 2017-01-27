Без аналогов: бронетанковая техника со времен Леонардо до наших дней

Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга

Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга 26 января, 15:00

За 50 лет комната боевой славы превратилась в крупнейший в регионе музейный комплекс. Так об открывшемся в "Прохоровском поле" музее — музее истории бронетанковой техники, который официально открылся сегодня, — обычно говорит его директор Наталья Овчаренко.

Об этом еще 12 июля 2014 года президента России на заседании комитета "Победа" попросили ветераны. За 2,5 года работы над проектом, вспоминает председатель попечительского совета музея-заповедника, член Совета Федерации от Белгородской области Николай Рыжков, его не раз спрашивали, зачем России нужен еще один музей бронетанковой техники. По словам Рыжкова, сомнения не возникли ни разу.

Справка Музей-заповедник "Прохоровское поле" создан в 1995 году. Основным памятником является Звонница, возведенная недалеко от поселка Прохоровка в память о крупном танковом сражении 12 июля 1943 года. В 2010 году в самой Прохоровке открыт музейный комплекс "Третье ратное поле России". В мае 2015 года напротив музея оборудован первый в России танкодром с открытым полигоном и трибунами для зрителей.

"Нас спрашивали, зачем нужен музей на Прохоровском поле. Есть же музей в Кубинке, есть музей военной техники на Поклонной горе, есть в Архангельском под Москвой, на Урале. Там показаны все танки и самоходные орудия. Но мы сразу сказали, что нашим музей будет другим: мы покажем, как рождались бронетанковые войска в нашей стране, что делали люди в годы Великой Отечественной, когда миллионы мужчин надели шинели, а вместо них пришли на заводы женщины. Наша задача была показать, как это было, чтобы передать историю следующим поколениям", — говорит Рыжков.

Сомнений в поддержке проекта не было и у Российского военно-исторического общества. По мнению научного директора объединения Михаила Мягкова, Прохоровская земля заслужила право считаться не только родиной героических воинов, но и местом, где о великом подвиге советских войск будет напоминать музей, экспонаты которого отражают все главные моменты танкостроения.

"Что меня действительно поражает, Прохоровка дала пятнадцать Героев Советского Союза, четыре полных кавалера ордена Славы. Казалось бы, в таком небольшом поселке родилось столько героев. Думаю, неслучайно именно здесь произошел окончательный перелом в войне, — говорит Михаил Мягков. — Мы произвели за время войны больше всего военной техники — только танков более 100 тысяч. Германия, на которую работала вся Европа, произвела всего 53 тысячи. Находясь в тяжелейшей ситуации, наши инженеры трудились для того, чтобы дать лучшую в мире технику, которая здесь сражалась под Прохоровкой и победила врага".

Четыре зала истории танкостроения

Представить историю танкостроения от первых колесниц и таранов, созданных еще до современных танков, — такова была главная задача проектировщиков. История в музее воссоздана в четырех залах – от Средневековья до наших дней. И главным экспонатом первого зала стал танк Леонардо Да Винчи, считающийся основным прототипом современных танков.

"В экспозиции с танком Леонардо у нас оборудован так называемый душевый звук. Посетителю достаточно войти в зону радиусом двух метров от экспоната, и он услышит только эту историю. Как только он из этой области выходит, он перестает слышать звук экспозиции", — рассказывает главный художник по интерьерам и экспозиции Юлия Алюшина.

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"На подиумах объектов есть специальные маркеры русского и английского языков, а рядом установлены значки аудиогидов. Как только посетитель подошел к экспозиции, ему достаточно кликнуть на аудиогид, и автоматически включается рассказ, соответствующий теме. В устаревшей модели посетителям необходимо было искать на планшете место своего расположения, в нашей версии оборудования это не требуется", — добавила Алюшина.

Как подчеркивает художница, уникальность музея в том, что проектировщикам доверили создавать не только экспозицию, но и окружающее пространство, что позволило максимально органично вписать экспонаты в привычный им интерьер.

"Когда мне предложили проектировать музей, я попыталась найти аналоги в мире, посмотреть, что есть интересного. И я не нашла ничего. То есть почти все военные музеи, в которых представлена военная техника — зачастую это лишь техника с табличками", - уточняет проектировщик.

По ее словам, одним из самых непростых, а потому интересных посетителям станет инсталляция, посвященная знаменитому T-34, эскиз которого сначала как бы рисуется на белом листе бумаги прямо на стене, а уже через шаг эскиз легендарной "тридцатьчетвёрки" плавно переходит в макет танка в разрезе в натуральную величину.

"Всегда интересно посмотреть, что скрыто под оболочкой военной техники. И здесь как раз наглядно видно, что же находится внутри — где сидел механик-водитель, как действовало поворотное устройство башни, из чего состоит пушка", — рассказывает директор музея-заповедника Наталья Овчарова.

По ее словам, посмотреть каждый элемент в отдельности можно с помощью управляемой проекции. Для этого достаточно выбрать на экране конкретный элемент, а система автоматически подсветит элемент с помощью проекции прямо на макете. Еще шаг, и посетители становятся свидетелями разговора конструкторов Михаила Кошкина и Николая Кучеренко, которые и изобрели знаменитый Т-34.

Завод внутри музея

В Советском Союзе бронетанковую технику и ее части выпускало 26 заводов. Заводов же полного цикла было всего четыре — Харьковский, два ленинградских и завод им. Серго Орджоникидзе в Москве. Окунуться в атмосферу производства позволяет самый большой зал нового музея. Здесь не только можно увидеть экспозицию, созданную на основе одной из самых знаменитых фотографий военного времени, — 12-летнего мальчика за работой у фрезерного станка, но и самому прикоснуться к оборудованию того времени. Сохранившиеся станки новому музею предоставил союз машиностроителей Белгородской области.

"В этом музее есть вклад Союза машиностроителей белгородской области, "Уралмаша", "Завода № 9" из Екатеринбурга, Министерство обороны предоставило 116 наименований предметов, из них 27 единиц бронетанковой техники, и воинские части от Кущевской до Омска", — отмечает Наталья Овчаренко, подчеркивая, что проект создания музея стал по-настоящему народным.

Здесь же макет завода по производству бронетанковой техники "Уралмаш" 1940-х годов, представленный в масштабе 1:50. "Макет полностью разработал Николай Иванович (прим. ТАСС — Рыжков), за основу взято производство на заводе "Уралмаш", — рассказывает директор музея-заповедника Наталья Овчаренко. По ее словам, заводу Николай Рыжков отдал 25 лет, пройдя с 1950 года все ступени производственной карьеры от сменного мастера до главного инженера, возглавив завод в 1970 году.

Несмотря на такую насыщенность экспозиции нового музея, проектировщики оставили место для новых проектов. Одним из таких направлений обещает стать анимированный пол в самом просторном зале музея.

"В зале, где представлено производство бронетанковой техники, осталось свободное пространство. Здесь планируется создать анимированный пол. Проще говоря, проекторы будут светить на пол, создавая проекции, с которыми смогут играть дети, пока родители ходят по экспозиции. Реализовать идею надеемся уже в ближайшем будущем", — подчеркивает художник Юлия Алюшина.

Пространства для творчества у художников достаточно. Дорабатываться будет не только сайт музея, но и звуковые эффекты, помогающие посетителям окунуться в атмосферу танкостроения. А для самых юных гостей в 2017 году планируется установить симуляторы военных профессий. Именно современные технологии, убеждены авторы проекта, позволяют сделать музей максимально интересным молодому поколению.