Прокуратура Сахалина и Курил взяла под контроль раздачу "дальневосточных гектаров"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Прокурор Сахалинской области Николай Рябов, выступая на коллегии ведомства, поручил своим сотрудникам обеспечить в регионе законное и беспрепятственное получение людьми "дальневосточного гектара".

"Уже завтра, 1 февраля, сахалинские земли будут доступны для всех жителей России. Задача прокуроров обеспечить надзорными мерами законное и беспрепятственное получение людьми "дальневосточного гектара", - сказал Рябов.

Он напомнил, что с 1 октября жители Дальнего Востока получили приоритетное право взять гектар земли, однако, по словам прокурора, не везде эта возможность безукоризненно обеспечена. Так, корсаковским и холмским городскими прокурорами были выявлены нарушения сроков рассмотрения заявлений граждан о представлении земельных участков. "Главам муниципальных образований внесены представления, а должные лица, курирующие данное направление, привлечены к административной ответственности", - рассказал прокурор.

По его словам, предоставленные льготы стали объектом посягательства со стороны отдельных чиновников. "В Поронайском районе пресечена попытка руководства администрации получить в льготном порядке земельные участки, находившиеся у них в аренде, что запрещено законом", - отметил Рябов.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня. Он реализуется поэтапно и подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 га на территории Дальнего Востока. Сегодня в уполномоченные органы ежедневно поступает до 500 заявок на "гектар" по всему Дальнему Востоку.