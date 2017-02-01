Заявки со всей страны: начался третий этап "дальневосточного гектара"

Третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре" начался сегодня, теперь каждый житель страны может подать заявку на получение участка земли. Основной спрос отмечается со стороны жителей регионов юга страны, за реализацией установлен почасовой контроль, чтобы избежать сбоев.

"Я встречался со многими людьми, которые получили "гектар", у них у всех глаза горят, они все хотят работать, они довольны, что имеют свой участок земли. Мне кажется, началась большая работа, к которой нужно еще очень много приложить труда, чтобы она была максимально полезна людям, но она нужная и востребованная", - сказал сегодня журналистам во Владивостоке вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года, на первом этапе он дал право жителям пилотных районов в регионах Дальнего Востока выбрать участок в своем муниципальном образовании края или области. Через четыре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй этап реализации закона, во время которого жители Дальнего Востока смогли получать земельные участки на всей территории в своих регионах. С 1 февраля гражданин России может выбрать себе участок в любом из регионов Дальневосточного федерального округа.

Заявки со всей страны

Заявки на получение "дальневосточного гектара" с сегодняшнего дня поступают через федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.РФ" из всех регионов России, специалисты даже установили почасовой контроль за реализацией закона и работой информационной системы, чтобы избежать сбоев. Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев отметил, что основной спрос приходится на Москву и регион, а также на Санкт-Петербург, до половины граждан, которые обращаются через сайт, именно из этих регионов, также большой интерес отмечается от жителей Краснодарского края.

"По нашим оценкам, это обусловлено тем, что земли, свободной для развития бизнеса, на юге России мало, и предприимчивые работящие люди ищут возможность приложить свои усилия на дальневосточной земле. Также интерес проявили уральские регионы. Думаю, в течение ближайших 3-4 дней мы составим рейтинг регионов, которые проявляют наибольший интерес к "дальневосточному гектару", - приводит слова Качаева Минвостокразвития.

Две тысячи заявок зарегистрировано сегодня с момента начала реализации третьего этапа закона о "дальневосточном гектаре". Об этом сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Первые заявки и получатели

В Амурской области сегодня, в первый день реализации третьего этапа закона, первым сертификат на "дальневосточный гектар" получил житель Нового Уренгоя Вячеслав Васильченко, начальник отдела капитального строительства "Газпром переработка Благовещенск", который работает на строительстве газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в городе Свободный. Он выбрал участок возле села Черниговка Свободненского района для личного подсобного хозяйства, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Хабаровский край по данным на 8:00 мск получил 7 заявок на получение "дальневосточных гектаров" от жителей Санкт-Петербурга, Иркутской области и Якутии. На получение земли на Камчатке из других регионов подано 3 заявки: две от жителей Москвы и одна из Башкирии, которые захотели получить землю в крупнейшем районе полуострова - Елизовском. Такую низкую активность в Министерстве имущественных и земельных отношений региона связывают с тем, что, возможно, жители центральных регионов страны не сориентировались в часовых поясах: получить "дальневосточный гектар", например, на Камчатке стало возможным, когда в Москве было еще 15:00 31 января, а на Камчатке уже наступила полночь 1 февраля. Возможно, люди по привычке ждали наступления утра на Дальнем Востоке; в министерстве выразили надежду, что ситуация в ближайшие несколько дней изменится.

300 заявок в Приморском крае

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сообщил сегодня журналистам, что на получение "дальневосточного гектара" здесь поступило уже 300 заявок из других регионов. "Мы готовы к пику заявок в эти дни. По предыдущему опыту 36% заявок приходится на Владивостокскую агломерацию. В Приморье море, тайга, климат помягче и возможности большого города", - сказал Миклушевский.

Сейчас здесь работают над ускорением обработки заявок и снижением процента отказов, который с октября 2016 года уменьшился с 46% до 15%.

"На сегодняшний день полномочия по работе с федеральной системой у нас имеют только департамент земельных и имущественных отношений, а также муниципальные администрации. Мы предлагаем наделить соответствующим правом и подведомственное учреждение - Управление землями и имуществом. Сотрудники этого учреждения рассматривают заявки на территории Владивостокской агломерации, а это около 40% от общего числа поступивших заявлений. Если они будут работать с заявками напрямую, а не через департамент, процесс значительно ускорится", - сказал губернатор Приморья, добавив, что соответствующие предложения уже направлены в полпредство.

Гранты, техника в лизинг и центр помощи

Регионы готовы оказать всестороннюю поддержку получателям "дальневосточного гектара". Так, Сахалинская область, где остаются свободными 43 тыс. квадратных километров, или примерно половина земли, предназначенной для "дальневосточных гектаров", готовы помочь получателям участков с приобретением сельскохозяйственной техники в лизинг, с созданием необходимой инфраструктуры, предоставить гранты.

"Реализация законодательства о "дальневосточном гектаре" открывает дополнительные возможности для привлечения новых сил, для развития территории", - сказал губернатор области Олег Кожемяко.

Приморский край, в свою очередь, открыл центр поддержки получателей земли, где работают юристы, кадастровые инженеры, квалифицированные сотрудники управления землями и имуществом, чтобы сделать процедуру получения земли более понятной и удобной и помочь пользователям системы избежать ошибок при формировании земельного участка.