В северный завоз на Чукотку доставят порядка 140 тыс. тонн нефтепродуктов

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АНАДЫРЬ, 11 мая. /ТАСС/. На Чукотку в 2017 году в рамках северного завоза планируется завезти порядка 140 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе около 120 тыс. тонн дизельного топлива. Об этом ТАСС сообщили в департаменте промышленной и сельскохозяйственной политики правительства Чукотского округа.
"В 2017 году в округ планируется доставить порядка 140 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе около 120 тыс. тонн дизельного топлива и порядка 20 тыс. тонн авиационного топлива. В общем запланированные к завозу объемы нефтепродуктов соответствуют объемам, поставленным в 2016 году", - сообщил собеседник агентства.
Кроме того, в рамках северного завоза будет произведена доставка в населенные пункты округа продуктов питания. По информации оптового поставщика "Чукотская оптовая торговля" и ряда предприятий муниципальных районов, в 2017 году для этих целей планируется приобрести в общей сложности 11 тыс. тонн продовольствия. С учетом того, что в процессе проведения закупок объем коррелируется в сторону увеличения, он останется на уровне 2016 года.
"Навигационная поставка проводится в несколько очередей. В первую завозится мука, свежая плодоовощная продукция, фрукты, сахар, крупы. С целью исполнения заявок торговых предприятий, в этом году планируется израсходовать около 900 млн. рублей. Это на 10-13% больше, чем затрачено в 2016 году. Сказывается удорожание закупочной цены и транспортной составляющей", - сообщили в департаменте.
Завоз грузов будет осуществляться в период навигации - с середины июня до середины ноября, но в зависимости от ледовой обстановки. Доставка продовольствия будет происходить в рефконтейнерах, сухих контейнерах из центральных районов страны в порт Владивостока, с последующей отправкой на Чукотку морскими судами.