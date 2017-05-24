Цыденов: Бурятия вместо 2 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами получает 300 млн

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бурятии, в которой последние годы каждое лето бушуют лесные пожары, не хватает средств на борьбу со стихией. Об этом в интервью ТАСС рассказал врио главы республики Алексей Цыденов.

"У республики есть полномочия по тушению лесных пожаров, деньги на эти цели выделяет федерация. По нормативу нам нужно более 2 млрд рублей, а получаем около 300 млн", - сказал он.

Сказать, что регион не делал и не делает ничего, нельзя, считает врио главы республики. "Прошлогодний сводный план по тушению природных пожаров был, скажем так, немножко необъективным, он предусматривал готовность 4 тыс. специалистов встать на защиту леса. В этом году стали смотреть - оказалось, на деле готовы к тушению не более 2 тыс., - пояснил он. - Теперь мы планируем работу, рассчитывая на реальные силы, у меня в правительстве появился зампред по безопасности, который будет отвечать, в том числе и за пожарную безопасность региона".

Цыденов добавил, что в этом году в республике планируется запустить проект по применению беспилотников: мониторить ситуацию с лесными пожарами будут специальные аппараты с видеофиксацией. В остальное время аппараты будут помогать бороться с браконьерами. "Проект технического задания сформировали, договорились с Рослесхозом, Минфином России, заявку подали на дополнительное финансирование - это около 20 млн рублей на один сезон", - уточнил врио главы Бурятии.

За период с 2014 по 2016 год в Бурятии произошло около 3,5 тыс. природных пожаров на общей площади более 1 млн га. В этом году пожароопасный сезон начался в первых числах апреля, за прошедшее время зарегистрировано более 170 очагов, площадь, пройденная огнем, составляет около 14 тыс. га. По словам специалистов, причина возникновения большей части возгораний - человеческий фактор.