В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья

СЕЛО ГОРЬКАЯ БАЛКА /Ставропольский край/, 29 мая /ТАСС/. За сутки через пункт временного размещения во Дворце культуры в селе Горькая Балка Советского района Ставропольского края прошло около 600 человек.

"Многие уже уехали, устраиваются у родственников. У нас останутся 301 человек, им устраиваем здесь ночлег", - рассказала директор местного Центра культуры и досуга Ирина Киреева.

Село Отказное находится практически рядом с одноименным водохранилищем, обеспечивающем водой несколько районов. Власти опасаются, что вода превысит возможности гидросооружения, хлынет через дамбу и тогда Отказное затопит за несколько минут. Поэтому в понедельник рано утром село было эвакуировано. В соседнем селе Горькая Балка, расположенном на холмах, организовали три пункта временного размещения: во Дворце культуры, в школе и в детском саду

В зону риска затопления попали еще несколько населенных пунктов в Советском и Буденновском районах. Там все готово к эвакуации, но пока она не проводится.

Работа пунктов размещения

В пункты временного размещения привезли кровати и матрацы. Всех прибывших регистрируют, выписывают специальные именные удостоверения, по которым обеспечено горячее питание. В дальнейшем планируется оформлять справки на работу и другие документы.

Всех нуждающихся в медицинской помощи отправили в Зеленокумск. "Медицинское наблюдение у нас обеспечено, все накормлены, успокоены", - рассказывают сотрудники Дворца культуры.

Психологи МЧС, работающие с эвакуированными, отмечают у них достаточную эмоциональную стабильность. "Эмоциональное состояние людей напряженное: покинуть свой дом всегда очень сложно. Но острых стрессовых реакций мы не наблюдаем", - рассказала ТАСС психолог Северо-Кавказского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Мария Туманова.

"Нас оповещали еще вчера, сегодня утром привезли сюда. Кормят, а к вечеру обещают ночлег, - рассказал ТАСС житель Отказного Михаил Щербаков. - Еще ни разу у нас такой работы не проводили. МЧС, власти, сработали правильно".

"Оповестили об эвакуации еще ночью, власти работали оперативно… Хозяйство, худоба (домашний скот. – прим. ТАСС) дома остались, задали им побольше корма… Надеемся завтра к утру это кончится", - сказала Галина Сапрыкина.

По ее словам, ей запомнился паводок, случившийся в этих местах в 1984 году. "Тогда близко к этому была ситуация, тоже предупреждали, но эвакуации не было", - рассказала она.

Катастрофы не ожидается

На выезде из Отказного, где дорога заметно забирает вверх, как здесь говорят "на холмах", расположились те, кто не хочет ехать за 12 км от своего дома в пункт временного размещения. Люди устраиваются возле машин как на пикнике: разбивают тенты и палатки, разводят костры. Отказное отсюда видно, а паводок не опасен. "То, что власти предупредили, большое спасибо. Но мы от домов далеко не уйдем, там хозяйство", - поясняют люди.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил, что худшие опасения уже позади и решение об эвакуации населенных пунктов отложено.

"Сегодня наши расчеты позволяют нам четко спрогнозировать, что катастрофического роста уровня воды в Отказненском водохранилище не будет. Мы пониманием, что если будет расти, то расти умеренно. Это позволяет пойти на отсрочку плана по эвакуации людей. Каждый день в 10 утра мы будем также открыто и понятно сообщать о принятых нами решениях. Я буду лично информировать вас", - сказал Владимиров на встрече с жителями Зеленокумска.

На выезд из Отказного длинной колонной уходят пустые автобусы. В селе остались полицейские, МЧС и нацгвардия, муниципальные сотрудники. "Прогноз хороший, вода в Отказненском стабилизировалась. Беды не будет", - уверены люди.