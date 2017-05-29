В селе Горькая Балка развернуты пункты временного размещения для жителей Ставрополья

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СЕЛО ГОРЬКАЯ БАЛКА /Ставропольский край/, 29 мая /ТАСС/. За сутки через пункт временного размещения во Дворце культуры в селе Горькая Балка Советского района Ставропольского края прошло около 600 человек.
"Многие уже уехали, устраиваются у родственников. У нас останутся 301 человек, им устраиваем здесь ночлег", - рассказала директор местного Центра культуры и досуга Ирина Киреева.
Село Отказное находится практически рядом с одноименным водохранилищем, обеспечивающем водой несколько районов. Власти опасаются, что вода превысит возможности гидросооружения, хлынет через дамбу и тогда Отказное затопит за несколько минут. Поэтому в понедельник рано утром село было эвакуировано. В соседнем селе Горькая Балка, расположенном на холмах, организовали три пункта временного размещения: во Дворце культуры, в школе и в детском саду
В зону риска затопления попали еще несколько населенных пунктов в Советском и Буденновском районах. Там все готово к эвакуации, но пока она не проводится.
В пункты временного размещения привезли кровати и матрацы. Всех прибывших регистрируют, выписывают специальные именные удостоверения, по которым обеспечено горячее питание. В дальнейшем планируется оформлять справки на работу и другие документы.
Всех нуждающихся в медицинской помощи отправили в Зеленокумск. "Медицинское наблюдение у нас обеспечено, все накормлены, успокоены", - рассказывают сотрудники Дворца культуры.
Психологи МЧС, работающие с эвакуированными, отмечают у них достаточную эмоциональную стабильность. "Эмоциональное состояние людей напряженное: покинуть свой дом всегда очень сложно. Но острых стрессовых реакций мы не наблюдаем", - рассказала ТАСС психолог Северо-Кавказского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Мария Туманова.
"Оповестили об эвакуации еще ночью, власти работали оперативно… Хозяйство, худоба (домашний скот. – прим. ТАСС) дома остались, задали им побольше корма… Надеемся завтра к утру это кончится", - сказала Галина Сапрыкина.
По ее словам, ей запомнился паводок, случившийся в этих местах в 1984 году. "Тогда близко к этому была ситуация, тоже предупреждали, но эвакуации не было", - рассказала она.
На выезде из Отказного, где дорога заметно забирает вверх, как здесь говорят "на холмах", расположились те, кто не хочет ехать за 12 км от своего дома в пункт временного размещения. Люди устраиваются возле машин как на пикнике: разбивают тенты и палатки, разводят костры. Отказное отсюда видно, а паводок не опасен. "То, что власти предупредили, большое спасибо. Но мы от домов далеко не уйдем, там хозяйство", - поясняют люди.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил, что худшие опасения уже позади и решение об эвакуации населенных пунктов отложено.
"Сегодня наши расчеты позволяют нам четко спрогнозировать, что катастрофического роста уровня воды в Отказненском водохранилище не будет. Мы пониманием, что если будет расти, то расти умеренно. Это позволяет пойти на отсрочку плана по эвакуации людей. Каждый день в 10 утра мы будем также открыто и понятно сообщать о принятых нами решениях. Я буду лично информировать вас", - сказал Владимиров на встрече с жителями Зеленокумска.
На выезд из Отказного длинной колонной уходят пустые автобусы. В селе остались полицейские, МЧС и нацгвардия, муниципальные сотрудники. "Прогноз хороший, вода в Отказненском стабилизировалась. Беды не будет", - уверены люди.