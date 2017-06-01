Год "дальневосточному гектару": от заявок к освоению земли

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Новые фермы и семейные предприятия появились на Дальнем Востоке за минувший с начала реализации закона о "дальневосточном гектаре" год. В регионах уже решается вопрос о создании новых поселений. Одновременно с первым положительным эффектом, власти столкнулись с совершенно неожиданными проблемами, среди которых новые виды мошенничества.

Исполняется ровно год с момента начала реализации закона: с 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для всех граждан России. За период действия программы поступило 90 тыс. заявлений, около 16 тыс. земельных участков уже передано в пользование.

Жителям РФ была предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков: за небольшой промежуток времени они могут выбрать, оформить в собственность и начать осваивать землю в одном из регионов Дальнего Востока. При этом закон дает максимальную свободу для самореализации граждан. Человек может выращивать овощи, клубнику, строить дом, заниматься пчеловодством. В дополнение к земельному участку жители России могут получить ту или иную поддержку со стороны государства: средства и административную помощь для начала фермерского хозяйства, "подъемные" на переселение, льготную ипотеку для строительства своего дома.

Как в регионах Дальнего Востока проходит начальный этап освоения земли, полученной в рамках реализации закона "о дальневосточном гектаре", с какими проблемами столкнулись при этом, как их решают - в материале ТАСС.

В лидерах Приморье

Приморский край лидирует по числу поступивших заявок на получение земли. Всего от жителей России поступило около 35 тыс. заявлений на гектар в этом регионе, 2,6 тыс. участков уже отданы в пользование. Однако такой наплыв желающих создал и проблему: чиновники не успевают быстро проверять документы и оформлять в собственность земельные участки.

"У нас сейчас пока 53 дня при нормативе 40 дней. Естественно, наша задача - выйти на норматив 30 дней, а может и снизить эти сроки. Мы совершили революцию в хорошем смысле этого слова. Ни в одном больше регионе России за 53 дня участок получить невозможно", - считает губернатор края Владимир Миклушевский.

Как уточнили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, заявки граждан поступают ежедневно. Уполномоченные органы стараются точечно работать с каждым заявителем: помогают корректировать границы, оказывать консультационную помощь и поддержку в специально созданном центре поддержки и в многофункциональных центрах.

Среди других популярных регионов - Сахалин и Якутия. По информации Министерства имущества и земельных отношений Якутии, в регионе подано с начала действия закона свыше 18 тыс. заявлений, из которых 36% отклонено (6,5 тыс. заявлений), заключено договоров 13% (2,3 тыс. заявлений). На "дальневосточный гектар" в Сахалинской области поступило около 11 тыс. заявлений, заключено 3487 договоров безвозмездного пользования общей площадью 2521,9 га.

Ферма в Якутии - гектар на Амуре

Жители России имеют право получить безвозмездно земельный участок в любом регионе Дальнего Востока, независимо от места своего проживания. Фермер города Нерюнгри (южная Якутия) Асиф Гадиров решил взять гектар в Амурской области. "В Нерюнгринском районе кормов нет, ничего, кроме лиственницы, здесь не растет, поэтому кормовая база у меня в соседней Амурской области, в районе села Албазино. Там сейчас оформил дальневосточный гектар, и это хорошее подспорье для моего бизнеса", - сказал он ТАСС.

Гадиров занимается животноводством более 10 лет. Сейчас у него более 100 коров, 40 из них - дойные. Животных он завез из соседних Забайкалья и Приамурья, оборудовал для них теплые коровники, и теперь в его ресторане в Нерюнгри можно попробовать местные сыры, другие кисломолочные продукты. Фермер отметил, что намерен воспользоваться и другой дальневосточной новацией - стать резидентом территории опережающего развития "Южная Якутия", специализирующейся на добыче угля: "Буду горняков кормить".

В Якутию из других регионов России на "дальневосточный гектар" поступило 190 заявок. Наибольшее количество - из Центрального ФО, в частности из Московской области - 26 заявлений.

В целом, по данным Минвостокразвития, большой интерес к "дальневосточному гектару" проявляют жители Московского региона. Москва лидирует по посещениям сайта Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ", почти вдвое опережая по этому показателю дальневосточные регионы.

"Социологические опросы, проведенные ВЦИОМ, показали, что 14% россиян потенциально готовы взять "дальневосточный гектар". Среди дальневосточников этот процент больше. 36% рассматривают такую возможность или уже приняли решение брать землю", - сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Меры поддержки

Существует около 35 мер государственной поддержки для получателей "дальневосточного гектара". В их число входит льготный лизинг сельхозтехники, субсидирование кредитов, полученных на освоение "дальневосточного гектара", субсидии на создание семейных ферм, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства, сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Дополнительно в каждом регионе Дальнего Востока предлагают свои программы для обладателей гектара. Так, в Приморье в 2017 году участники программы "дальневосточный гектар" могут воспользоваться 24 услугами, для реализации которых предусмотрено финансирования в объеме 284,3 млн рублей. Это гранты "Начинающий фермер", "Развитие семейных животноводческих ферм", на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квоты на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства и др.

В Хабаровском крае действует 32 меры поддержки. В регионе разработан специальный кредитный продукт. Получатель "дальневосточного гектара" может воспользоваться микрозаймом "Дальневосточный" и получить до 3 млн рублей по ставке в 3% годовых.

В Магаданской области действует 25 мер поддержки получателей "дальневосточного гектара". Объем запланированных на 2017 год средств - 268 млн рублей, столько же планируется потратить в следующем году. "Наиболее востребованной мерой поддержки стала акция первого заместителя председателя областной думы Александра Басанского для жителей Хасынского и Ольского округов, подавшим заявления до 31 марта 2017 года, и получившим вместе с землей по 30 тыс. рублей на ее освоение. Всего было выплачено более 5 млн рублей и планируется передать новым владельцам гектаров еще около 7 млн", - сообщил руководитель департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области Александр Просин.

На Сахалине разработаны две специальные меры поддержки: предоставление субсидии в размете 50% текущих лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга на сельскохозяйственную технику, но не более 500 тыс. рублей на 1 га земельного участка личного подсобного хозяйства, а также предоставление грантов гражданам на поддержку создания хозяйств. В 2017 году для этого выделено 58,6 млн рублей, в 2018 году планируется использовать 58,6 млн рублей.

Новые села

Владельцы земли, чьи "гектары" оказались по соседству, уже начали работу по организации новых селений. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в округе сейчас 53 места концентрации участков, полученных в ходе реализации нового закона.

"В последнее время проводятся сходы граждан - получателей земельных участков в местах компактного расположения земельных участков. По их результатам будут приняты решения о целесообразности создания населенных пунктов", - сообщила ТАСС и. о. министра земельных и имущественных отношений Сахалинской области Ирина Голубкина.

По ее словам, в области уже сейчас определены семь мест концентрации "дальневосточных гектаров" в Корсаковском, Анивском и Долинском районах. По данным "Сахалинэнерго", только для присоединения к электрическим сетям получателей гектара в Корсаковском районе потребуется порядка 2 млрд рублей.

В Амурской области уже определены три населенных пункта, где планируется расширение существующих населенных пунктов. В Приморье таких мест скопления участков 24. В Якутии возможные поселения определены сразу на территории четырех муниципальных районов. В республике уже разрабатывается дорожная карта по созданию первого пилотного поселения, а в Хабаровском крае объявлен конкурс на определения названия для трех новых сел.

В Еврейской автономной области получатели гектара уже приступили к реализации намеченных планов. В пилотном Октябрьском районе возведены склады для хранения сельскохозяйственной техники и сельхозпродукции, животноводческий комплекс на 28 голов крупного рогатого скота и 50 голов свиней. На своих "дальневосточных гектарах" люди, как и планировали, посадили картофель, планируют строить ферму. Многие используют земельные участки для пчеловодства и огородничества.

Оборотистые мошенники

Реализация закона о "дальневосточном гектаре" не только привлекла будущих предпринимателей, фермеров и переселенцев, но и всякого рода мошенников. "Неожиданно и удивительно для Приморского края стало знакомство с сайтом Общественного движения "Дальневосточный гектар". Создано это движение в Санкт-Петербурге. На сайте предлагают услуги подбора земельных участков за определенную стоимость", - сообщили ТАСС в администрации Приморского края.

В администрации отметили, что стоимость при этом немалая. "Если верить сайту, администрация Приморского края является партнером данной организации. Уверяю, что власти Приморья не имеют отношения к созданию данного сайта и не являются партнером Общественного движения "Дальневосточный гектар", - отметили в администрации.

Зарегистрированы также случаи, когда некоторые частные юридические организации (ООО "Твоя земля") оказывают гражданам услуги в подготовке заявлений на приобретение земельного участка в безвозмездное пользование на бумажных носителях. Они уверяют граждан, что именно в этом месте, на который исполнена схема, заявлений от других граждан не поступало. На деле, как правило, оказывается наоборот.

В администрации отметили, что региональными властями на базе краевого учреждения "Управление землями и имуществом Приморского края" создан Центр поддержки получателей гектара, где гражданам оказывают всемерную помощь в подготовке заявления с учетом документов территориального планирования.