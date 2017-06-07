Главы Минкавказа и правительства Дагестана откроют первую набережную Дербента

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МАХАЧКАЛА, 7 июня. /ТАСС/. Первая в городе набережная будет открыта 7 июня в Дербенте, сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.
"Вечером 7 июня в Дербенте состоится торжественное открытие первой городской набережной. Ее откроют министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и председатель правительства республики Абдусамад Гамидов. На церемонию открытия приглашены руководители региональных министерств и ведомств, главы городов и районов", - уточнили в пресс- службе.
"Открытие набережной, безусловно, важное событие, потому что Дербент является приморским городом. Уверен, что нам удастся превратить Дербент в современный, отвечающий духу времени город, комфортный для жителей, привлекательный и гостеприимный для туристов", - цитирует пресс-служба Гамидова. По его словам, все это делается для улучшения качества жизни дербентцев и сохранения архитектурной и историко-культурной самобытности одного из древнейших городов России.
Решение по строительству набережной Дербента было принято во исполнение указа президента России и ряда поручений правительства РФ в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.
Дербентская набережная - это многофункциональный рекреационный комплекс на площади 8,6 гектара, включающий спортивные и детские площадки, велосипедные и пешеходные дорожки, автостоянку, пункты обслуживания зон массовых мероприятий и пляжа. Есть здесь условия и для доступа маломобильных групп населения. Общая протяженность набережной - 780 м, ширина - от 20 до 130 м.
Строительство набережной в Дербенте началось в сентябре 2016 года. Общая сметная стоимость объекта, по данным пресс-службы Минкавказа, составила 428 млн рублей, из которых 406 млн рублей было выделено в рамках госпрограммы из федерального бюджета.