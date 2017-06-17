СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Севастопольский предприниматель, общественный деятель и политик Олег Николаев возглавит корпорацию развития Севастополя. Об этом он сообщил ТАСС.

"Была встреча с Овсянниковым (врио губернатора Севастополя - ред.), мне поступило предложение (возглавить корпорацию развития - прим. ТАСС), я его уже принял, уже все решено. Это решение - объединить общие усилия, это повестка федерального центра и я ее поддерживаю", - сказал Николаев ТАСС.

Комментируя предложение возглавить корпорацию развития Севастополя, Николаев отметил в Instagram, что этим "подчеркнуто, что в Севастополе будет реализована модель управления, предложенная президенту в 2014-м: когда губернатор занимается текущими вопросами, а корпорация развитием города".

Мое участие в выборах губернатора Севастополя долгое время обсуждалось в Москве. Я был готов начать кампанию, потому что севастопольцы очевидно ждали от меня именно этого шага. Но приоритет руководства страны - консолидация и объединение сил в Севастополе для его развития. Мне поступило предложение возглавить Корпорацию развития. Этим приглашением подчеркнуто, что в Севастополе будет реализована модель управления, предложенная президенту в 2014-м: когда губернатор занимается текущими вопросами, а корпорация развитием города. Работы много, надеюсь на поддержку горожан. Публикация от Олег Николаев (@olegnikolaev) Июн 17 2017 в 3:12 PDT

В правительстве Севастополя предстоящее назначение Николаева пока не комментируют.

Как сообщалось ранее, на съезде Партии роста в Москве было объявлено, что партия не будет выдвигать Николаева на выборы губернатора Севастополя, которые состоятся в этом году 10 сентября, а поддержит кандидатуру действующего врио губернатора Дмитрия Овсянникова.

"Мое участие в выборах губернатора Севастополя долгое время обсуждалось в Москве. Я был готов начать кампанию, потому что севастопольцы очевидно ждали от меня именно этого шага. Но приоритет руководства страны - консолидация и объединение сил в Севастополе для его развития", - прокомментировал Николаев это решение.

Сейчас в Севастополе документы на выборы губернатора подали три человека - это врио главы города Овсянников, Иван Ермаков от партии "Патриоты России" и Роман Кияшко от КПРФ.