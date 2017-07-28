Получатели "дальневосточных гектаров" смогут обменивать порубочные билеты на домокомплекты

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) предлагает выдавать получателям "дальневосточных гектаров" домокомплекты на 100 кв. м в обмен на порубочные билеты, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
"Каждый гражданин России, согласно ст. 30 Лесного кодекса, имеет право на порубочный билет - приобретение древесины по льготной цене, причем древесина на три цели: строительство дома, ремонт дома и отопление жилища. Люди просят нас создать возможность обмена порубочного билета на готовый домокомплект на 100 кв. м, причем дополнительно оплачивать в этой ситуации пришлось бы только сбор дома", - цитируются в сообщении слова генерального директора АРЧК Валентина Тимакова.
Отмечается, что сейчас в разработке АРЧК ДВ находятся три "вспомогательных" продукта, введение которых существенно поможет в освоении земельных участков, организации кооперации и сбыте получаемых на земле продуктов, в их число входит упомянутая мера. В первом полугодии эти продукты были вынесены на обсуждение с представителями субъектов Дальнего Востока и потенциальных его жителей.
По закону о "дальневосточном гектаре" каждый гражданин России имеет право безвозмездно получить гектар земли на Дальнем Востоке. На полученном участке можно жить, заниматься хозяйственной деятельностью или вести бизнес. По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, до конца 2017 года будет принято около 150 тысяч заявлений на получение гектара и оформлено не менее 50 тысяч участков.