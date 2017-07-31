Строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Строители на керченском берегу завершили сборку автодорожной арки Крымского моста, ее свод замкнут на высоте 45 м от основания конструкции.

Одновременно мостостроители подготовили к установке на фарватерные опоры железнодорожную арку, сообщает в понедельник инфоцентр "Крымский мост".

"Автодорожная арка - это почти 200 крупных элементов: блоки ортотропных плит, арочных сводов и так далее. Чтобы собрать их воедино, мы выполнили около 4,5 км стыковых швов первой категории, закрутили 175 тыс. штук (или почти 110 тонн) высокопрочных болтов. В ближайшее время планируем завершить оставшиеся работы: установить гибкие подвески, смонтировать эксплуатационные системы, покрыть антикоррозийной краской. Вес пролета в итоге составит почти 5 тыс. тонн", - приводит инфоцентр слова руководителя обособленного подразделения, замдиректора по производству "Мостоотряда-1" Михаила Пиксаева.

По данным инфоцентра, расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета может достигать 40 м/с. Поэтому для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены исследования, которые позволили проектировщикам выбрать форму обтекателей - специальных конструкций по фасаду автодорожного арочного пролета. Они позволят минимизировать воздействие ветра и обеспечить комфортную эксплуатацию арки. На железнодорожной арке такие обтекатели не применяются, так как ее конструкция жестче за счет сквозной главной фермы.

"Арочный пролет железнодорожного моста уже готов к установке в проектное положение. В середине июня была завершена укрупненная сборка арки, затем строители смонтировали эксплуатационные системы: смотровые ходы, элементы системы мониторинга инженерных конструкций, молниезащиты и заземления, аэронавигационной и судовой сигнализации. Металлоконструкции покрыты антикоррозийной защитой в три слоя. Для этого было использовано около 55 тыс. литров специальной краски. Общий вес конструкции сейчас превышает 6 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, высота свода в высшей точке - 45 м (или 80 м от воды). После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды. После окончательного завершения всех работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы на фарватерные опоры - сначала по железнодорожной части, затем - по автодорожной.

"Стройка века"

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Протяженность моста - 19 километров.

Подготовка к операции по перевозке и монтажу арочных пролетов идет по графику. Строители рассчитывают выполнить основные работы по установке арок до наступления осенних штормов.