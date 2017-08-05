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Железнодорожную арку Крымского моста начали готовить к погрузке на плавсистему

В стране
5 августа, 14:08 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 5, августа. /ТАСС

Арку весом более 6 тыс. тонн перемещают с помощью элементов тяг и толкающих устройств

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Специалисты готовят в Керчи железнодорожную арку Крымского моста к погрузке на плавсистему, которая доставит ее для установки на фарватерные опоры транспортного перехода между полуостровом и материковой Россией. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

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"Железнодорожный арочный пролет Крымского моста снят со стапеля, где в течение года велась его сборка. Арка двигается к месту погрузки на плавучую систему, которая перевезет ее к фарватерным опорам моста через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

Строители передвигают арку, которая весит более 6 тыс. тонн, с помощью элементов тяг и толкающих устройств горизонтально на расстояние почти 90 м. "Этот сложный процесс выполняется постепенно, в дневное и ночное время, с техническими перерывами", - уточнили в инфоцентре.

Железнодорожная арка состоит из более чем 400 крупных элементов. Для ее сборки выполнено почти 4 км стыковых швов первой категории, закручено свыше 600 тыс. штук (или 380 тонн) высокопрочных болтов.

"Пролетное строение двигается по выкаточным пирсам на "салазках" - это металлоконструкции с полированным листом понизу. Вдоль каждого из двух пирсов протянуты по две тяговые "нитки", в конце - домкраты. По пути движения "салазок" подкладываются специальные скользящие "клетки", которые обеспечивают минимальный коэффициент трения. Когда железнодорожная арка будет передвинута до конца пирсов, ее переместят на вспомогательные опоры для последующих операций по подготовке к погрузке на плавучую систему", - рассказали в пресс-центре.

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Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста, всего построено две арки - железнодорожная и автомобильная. Протяженность каждой - 227 м, высота свода в высшей точке - 45 м (или 80 м от воды). После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды. После окончательного завершения всех работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы на фарватерные опоры - сначала по железнодорожной части, затем по автодорожной.

Крымский мост

Мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 км.

Подготовка к операции по перевозке и монтажу арочных пролетов Крымского моста идет по графику. Строители рассчитывают выполнить основные работы по установке арок до осенних штормов.

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