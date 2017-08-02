Первая плавучая опора для перевозки арок Крымского моста прибыла в Керчь

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Одна из двух плавучих опор, предназначенных для транспортировки и подъема на фарватерные опоры арок Крымского моста, прибыла в Керчь. Уникальная плавсистема создана севастопольскими кораблестроителями специально для морской операции в Керченском проливе, сообщает в среду инфоцентр "Крымский мост".

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"Плавопора на буксире и в сопровождении судов обеспечения покинула причальную стенку "Севморзавода" в воскресенье, 30 июля, сразу после завершения военно-морского парада, состоявшегося в День ВМФ России в Севастопольской бухте. Караван, двигаясь оптимальным маршрутом, дошел до якорной стоянки в акватории Черного моря в 5 км от острова Тузла вечером 1 августа. Ранним утром 2 августа плавопора ошвартована на глубоководной набережной керченского судостроительного завода "Залив", - говорится в сообщении.

Отмечается, что плавучая система - это две идентичные плавопоры, в основе которых - понтоны, объединенные по типу катамарана и снабженные специализированным палубным оборудованием. Длина плавопоры - свыше 60 м, ширина - 35 м, высота - около 12 м.

Сделано в Севастополе

Проектировщик плавсистемы - севастопольское ЦКБ "Коралл". Сама система построена на старейшем предприятии Севастополя - "Севастопольском морском заводе" (филиал Центра судоремонта "Звездочка" Объединенной судостроительной корпорации). Создание плавсистемы в Севастополе велось с лета 2016 года - параллельно со сборкой арочных пролетов на стройплощадке в Керчи и строительством фарватерных опор в Керченском проливе.

"Плавопоры - это полностью автономные сооружения, на борту которых установлены дизель-гидравлические станции для питания всего электрического оборудования и системы балластных насосов для наполнения балластных отсеков. Эта система позволяет менять осадку плавопоры на 3 м и обеспечит снятие пролетных строений с берегового стапеля. Контроль управления балластной системой полностью автоматизирован, все данные об уровне заполнения балластных отсеков снимаются специальными датчиками и передаются по беспроводной связи на центральную информационную панель", - отмечают в инфоцентре.

Плавопора снабжена системой позиционирования. Ее задача - обеспечить точное заведение плавсистемы на тросах для погрузки арочного пролета с берегового стапеля, а затем надежно удерживать ее при подъеме арок на постоянные опоры в судоходном пролете.

После завершения всех подготовительных работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы с помощью плавсистемы в проектное положение - сначала по железнодорожной части, затем - по автодорожной. Уникальная морская операция по перевозке и установке судоходных арок моста пройдет в августе-сентябре 2017 года.

"Технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные "окна". В эти дни суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь. За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере - причем в течение одного временного "окна" ограничения не могут превышать 72 часов", - подчеркнули в инфоцентре.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года.

Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 километров.