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Один из двух поврежденных из-за паводка участков Транссиба в Приморье восстановлен

В стране
7 августа, 12:23 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, августа. /ТАСС

На участке также открыто движение поездов

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ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Один из двух поврежденных паводком участков Транссибирской магистрали в Приморье восстановлен, сообщило краевое учреждение по делам ГО и ЧС.

"Восстановлено разрушенное железнодорожное полотно в районе станции Баневурово Надеждинского района. Произведена расчистка участка дороги от нанесенных камней и грязи, выполнена отсыпка и уплотнение грунта. В настоящее время движение поездов открыто", - уточнили в ведомстве.

7 августа из-за сильных ливневых дождей в районе станции Баневурово были подмыты железнодорожные пути. В настоящее время идет восстановление второго поврежденного участка Транссиба на перегоне Кипарисово - Раздольное. Здесь в ночь на 7 августа разлилась река, что привело к размыву грунта и проседанию железнодорожных путей. По данным ДВЖД, восстановление движения на этом участке по одному пути ожидается вечером 7 августа.

Ранее сообщалось, что паводок в Приморье привел к прекращению движения по Транссибу. Были остановлены три пассажирских поезда с более чем 1600 пассажирами, которых автобусами уже доставили в Уссурийск и Владивосток.

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