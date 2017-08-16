Русский реактор: что готовят "Ночные волки" на байк-шоу в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 августа. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Традиционное ежегодное байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" состоится в Севастополе 18-19 августа, и в этом году оно носит название "Русский реактор". Сейчас у горы Гасфорта, где находится площадка мотоклуба, идут репетиции - с заходом солнца и до рассвета здесь собираются байкеры и артисты, отрабатывая элементы будущего праздника, передает корреспондент ТАСС.

Байк-шоу - тематическое представление с использованием декораций и техники, а также рок-концерт, исторические реконструкции и показательные выступления мотоциклистов. В этом году добавилась еще и спортивная составляющая.

Во время ночной репетиции лидер "Ночных волков" Александр Залдастанов (Хирург) рассказал, что идею нынешнего байк-шоу он почерпнул от писателя и публициста Александра Проханова, сравнивающего русский народ с реактором. "Меня очень вдохновила концепция русского реактора Александра Проханова - страна как реактор, который гудит, рождая невиданную энергию. Россия - это и есть этот реактор, и когда я услышал от Проханова словосочетание "русский реактор", я понял - есть у меня идея байк-шоу", - сказал Залдастанов.

Хирург поясняет, что организаторы хотят донести мысль о мессианстве России. "Если у нас не будет одной большой единой цели, не будет у России мессианской цели, то мы не сможем победить, не сможем сплотиться", - говорит Хирург.

По его словам, самое сложное при подготовке шоу - визуализировать эту мысль, чтобы донести ее до публики.

Диковинные машины

Декорации будущего шоу поражают - это огромные металлические конструкции, сваренные из поржавевшего металла, но в свете мощных прожекторов они превращаются в фантастические сооружения.

Хирург рассказывает о том, что публику в этом году ждет "диковинная техника", другие движущихся конструкции в сочетании с музыкой и стихотворными текстами. И хотя все это для байк-шоу уже традиционно, по утверждению Хирурга, такого размаха еще не было. "Мы в этом году пошли на какие-то сумасшедшие траты и работу, проложили сто метров железнодорожного полотна, перевезли сюда огромный портовый кран, который будет вывозить главную декорацию - русский реактор - по рельсам", - поделился Хирург.

Лидер "Ночных волков" рассказывает о том, насколько сложно выстроить правильную логистику на площадке шоу. "Многое еще предстоит доделать, появляются нюансы, которые сразу и не учтешь, они приходят в момент репетиций, когда надо просчитать, как будет разъезжаться техника, провести траектории до сантиметра. Если один объект где-то застрянет, то он не пустит все остальное, это кино с одного дубля, поэтому все надо продумать. Там же три самолета будут вывозиться в определенной последовательности, после них будут уникальные машины ехать, паровоз с вагонами", - поясняет Хирург.

По его словам, специально для программы из Челябинска был привезен трактор "Сталинец". "Губернатор [Челябинской области] помог нам с доставкой, когда узнал, что тема Урала будет звучать на байк-шоу, ведь меч, выкованный на Урале, был поднят в Сталинграде и опущен в Берлине", - добавляет Хирург.

Он указывает на небольшой промышленный погрузчик, у которого есть крылья, как у самолета, и хвостовое оперение. "Сначала у нас был автомобиль, который должен был вывозить самолет, но начали репетировать и поняли, что он не развернется, поэтому срочным образом заменили его на погрузчик, который тоже превратился в самолет", - отмечает байкер, попутно поясняя декораторам, как "загримировать" самолет-погрузчик.

Развернуть Артисты во время репетиции шоу "Русский реактор" © Анна Садовникова Артисты во время репетиции шоу "Русский реактор" © Анна Садовникова

Лошади в бою

Руководитель севастопольского военно-исторического клуба "Смерш" Айказ Хачатрян рассказывает о военной реконструкции, которая будет показана на байк-шоу. "Мы покажем короткий бой белогвардейцев, махновцев с красными, задействовано будет 70-80 человек", - говорит он.

"Здесь будет участвовать десять наших лошадей, две будут - гужевые, а остальные верховые. Будет разъездка - реконструкция боя красных против белых, лошади будут выходить из разных концов и в разное время, с одной из повозок будет стрелять пулемет. А я буду на одной из лошадей, меня должны убить, и потом лошадь будет скакать по направлению к сцене сама", - добавляет каскадер Инна Малышева, которая с коллегами-каскадерами активно участвует в киносъемках, военно-исторических реконструкциях и других шоу.

Рокеры и спорт

Традиционно байк-шоу "Ночных волков" - это еще и большой музыкальный праздник. В этом году здесь сыграют группы "Декабрь", "Чичерина", Бахыт-Компот", "Княzz", "Кипелов", "Пилот", "7Б" "Моральный кодекс", "Черный кофе", Владимир Кузьмин и группа "Динамик", Ольга Кормухина, Вячеслав Бутусов и "Ю-Питер" и многие другие.

Второй день байк-шоу будет включать также и спортивную часть. "На заводненном карьере будут показательные выступления по вейкборду, где лучшие спортсмены России покажут свое мастерство. Будет еще и бойцовская часть - показательные выступления ММА, армейский рукопашный бой", - отмечает Хирург.

По его словам, желающие смогут попробовать себя в качестве бойца. "Днем любой желающий, любой ребенок может попробовать себя в ринге и потом прийти в секцию, к которой у него ляжет душа", - говорит Хирург, по словам которого мастер-класс для севастопольских детей проведет бывший чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 76,2 кг Федор Чудинов.