Вода ушла из села в Крыму, где после ливня подтопило почти 200 подворий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Почти 200 подворий, подтопленные из-за дождя в крымском селе Яркое поле, освободились от воды, сообщает в субботу региональный главк МЧС.
"По состоянию на 04:00 19 августа в селе Яркое поле Кировского района (Крыма) вода с подтопленных подворий сошла. Жизнедеятельность населенного пункта не нарушена. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Всего в Ярком поле было подтоплено 189 подворий. Эвакуация жителей не проводилась.