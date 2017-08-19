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Вода ушла из села в Крыму, где после ливня подтопило почти 200 подворий

В стране
19 августа, 5:42 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, августа. /ТАСС

Жизнедеятельность населенного пункта не нарушена, пострадавших нет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Почти 200 подворий, подтопленные из-за дождя в крымском селе Яркое поле, освободились от воды, сообщает в субботу региональный главк МЧС.

"По состоянию на 04:00 19 августа в селе Яркое поле Кировского района (Крыма) вода с подтопленных подворий сошла. Жизнедеятельность населенного пункта не нарушена. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Всего в Ярком поле было подтоплено 189 подворий. Эвакуация жителей не проводилась.

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