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Около 80 га виноградников крымского винзавода "Массандра" пострадали из-за селя

В стране
19 августа, 18:13 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, августа. /ТАСС

Отмечается, что особо пострадали посадки таких сортов как "шардоне", "кокур", "чауш магарачский" и "мускат янтарный"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Селевой поток в Судаке повредил как минимум 80 га виноградников, принадлежащих крупному винодельческому предприятию "Массандра", сообщила в субботу пресс-служба винзавода.

"Мощный удар стихии вечером 18 августа нанес ущерб судакскому филиалу "Массандры". Точные цифры будут известны после более детального обследования. Однако, по оперативной информации агрослужбы, селевым потоком повреждены как минимум 80 га виноградников", - говорится в сообщении предприятия.

Отмечено, что большие площади виноградников "занесены илом и грязью, некоторые посадки полностью уничтожены, колья и шпалеры унесены в русла рек, виноградники выкорчеваны".

"В большей степени пострадала виноградарская бригада семь, где находятся наиболее продуктивные посадки таких сортов как "шардоне", "кокур", "чауш магарачский", "мускат янтарный". Кроме того, селевой поток задел и тракторную бригаду - разрушены ограждения. Вся территория, включая технику и здание бригады, занесена илом и грязью", - рассказали в пресс-службе.

В связи с подтоплениями и сходом селя в Судаке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ранее сообщалось, что селем в ночь на субботу с дороги "Судак - Грушевка" было смыто несколько автомобилей. Образовался затор, в котором оказалось 50 машин, дорожная пробка растянулась более чем на 10 км. Транспорт, стоящий в заторе, был частично затоплен сходящим грязевым потоком (15 машин вышли из строя в результате гидроудара).

Кроме того, из-за ливней было подтоплено до 50 домовладений. На 18-19 августа 2017 года в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями, ветром до 25 м/с, грозами и градом.

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