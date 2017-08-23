В Воронежской области создадут буферные зоны вокруг свинокомплексов для борьбы с АЧС

ВОРОНЕЖ, 23 августа. Пятикилометровые буферные зоны создадут вокруг 54 свинокомплексов Воронежской области. Такую меру в регионе вводят для борьбы с распространением африканской чумы свиней, сообщает в среду пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

"Для недопущения африканской чумы свиней (АЧС) в регионе планируется создание пятикилометровых буферных зон вокруг 54 свинокомплексов в Бобровском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Лискинском, Калачеевском, Нижнедевицком, Новохоперском, Павловском, Поворинском, Семилукском, Таловском районах. В пятикилометровой зоне от свинокомплексов содержание свиней будет нежелательно", - говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре уточнили, что местным жителям власти будут предлагать переходить на альтернативные виды животноводства и оказывать помощь при приобретении скота. "Нововведения не коснутся торговли продукцией свиноводства на рынках при условии, что скот забит на специализированных бойнях под контролем ветеринарной службы", - добавили в управлении.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме оно убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и в почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

Как сообщалось ранее, вспышки АЧС в 2017 году фиксируются регулярно в различных регионах РФ. В частности, в Омской области заболевание проникло в девять районов региона, во Владимирской области карантин по АЧС в настоящее время действует в семи районах.

Осенью 2016 года из-за вспышки АЧС в Воронежской области был введен карантин в семи районах, уничтожено порядка 47 тыс. свиней, 42 тыс. из них - на свинокомплексе компании "Агроэко" в Новохоперском районе - это около 10% поголовья животных холдинга. Также 311 диких кабанов были отстрелены из-за АЧС в Воронежском биосферном заповеднике. Воронежская область входит в пятерку крупнейших аграрных центров России и занимает по итогам 2016 года пятое место в России по производству свинины - 114,2 тыс. тонн в убойном весе (рост на 31,2% в сравнении с 2015 годом, 3,4% общероссийского рынка).