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Бюллетени шрифтом Брайля напечатали на выборы свердловского губернатора

В стране
24 августа, 17:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, августа. /ТАСС

Для инвалидов по зрению также будут записаны аудиобюллетени, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Областная библиотека для слепых приступила к изготовлению бюллетеней, написанных шрифтом Брайля, на выборы губернатора Свердловской области. Для инвалидов по зрению также запишут специальные аудиобюллетени и изготовят трафареты для заполнения бюллетеней, сообщили в четверг в пресс-службе избирательной комиссии региона.

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"Специальные бюллетени предназначены для чтения незрячими избирателями, один такой бюллетень занимает семь страниц. Шрифтом Брайля напечатаны все данные, которые есть в обычной версии: фамилия, имя и отчество кандидатов, их биографии. Все листы будут подшиты между собой и скоро поступят на 17 избирательных участков, предназначенных для голосования инвалидов по зрению", - сообщили там.

Кроме того, для инвалидов по зрению будут записаны аудиобюллетени. "Запись аудиобюллетеней пройдет в библиотеке для слепых уже на следующей неделе, этот звуковой файл разместят на сайтах всех территориальных избирательных комиссий Свердловской области. Диски с записью также должны поступить и в территории, их получат местные общества слепых. Прослушать бюллетени можно будет и на участках в сам день голосования", - отметили в пресс-службе.

"Мы постараемся предоставить такую возможность на любом из 2,5 тыс. избирательных участков в Свердловской области. Инвалидов по зрению, обладающих активным избирательным правом, у нас сегодня около 4 тыс., и очень важно, чтобы свое право они могли реализовать в полной мере", - пояснила член облизбиркома Елена Босенко.

В облизбиркоме также изготовят трафареты для заполнения бюллетеней. "В прошлом году члены комиссии уже делали их своими руками, пока ни одна из типографий не занимается выпуском подобных шаблонов - сейчас этот опыт придется повторить. На пластиковом листе в месте, где избиратель должен поставить отметку, делаются прорези, и, отсчитав нужный, избиратель может поставить знак за выбранного им кандидата", - уточнили в пресс-службе.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября. Об участии в них заявили 11 человек, прошли муниципальный фильтр и зарегистрированы кандидатами на должность свердловского губернатора шесть претендентов: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").

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