Генподрядчик заявил, что морская операция по установке арки Крымского моста идет по плану

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Морская операция по установке железнодорожной арки Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, идет по плану и завершится, как и планировалось, в течение трех дней. Об этом в воскресенье журналистам сообщил замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" (генподрядчик строительства моста) Леонид Рыженькин.
"На морскую операцию отводится 72 часа... все идет по плану. Мы уверены, что в этот отведенный срок мы установим арку моста на фарватерные опоры", - сказал он. Ранее сообщалось, что моряки приступили к транспортировке для последующего монтажа железнодорожной арки моста.
По словам Рыженькина, буксировка плавучей системы с аркой на борту "займет продолжительное время". "Средняя скорость хода - 3,5 км/ч, весь путь арки занимает 5 км", - сказал замгендиректора компании.
"Мы планируем в течение суток плавсистему спозиционировать на фарватерном участке, в дальнейшем поднять ее и установить на опоры фарватера. <...> К сожалению, август был немножко аномален с точки зрения погоды, сегодня, наконец, мы поймали это погодное окно, и планируем сегодня, завтра и послезавтра полностью завершить морскую операцию по установке на фарватерном участке железнодорожной арки моста", - сказал Рыженькин, добавив, что морская операция "идет в штатном режиме".
В компании "Стройгазмонтаж" отмечают, что "в отечественном и советском мостостроении никто еще таких операций по сплаву и установке арок не осуществлял". "Мы используем свой опыт мостостроения, мировой опыт, все идет по плану. У нас составлен четкий график, которому мы следуем, никаких сомнений в том, что мы уложимся в этот срок, у нас нет", - подчеркнул Рыженькин.
Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 метров, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 4 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды. На первом этапе морской операции установят железнодорожную арку моста, на втором этапе, который запланирован на сентябрь, - автодорожную.
На время установки железнодорожной арки на фарватере в Керчь-Еникальском канале ограничили судоходство. Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета на проектной высоте, проход судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме.
Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 км. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года.
Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (или на 144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.