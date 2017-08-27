Моряки приступили к транспортировке железнодорожной арки Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Моряки приступили к транспортировке для последующего монтажа железнодорожной арки Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией. Об этом сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".

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"Началась транспортировка железнодорожной арки от керченского берега в акваторию Керченского пролива", - говорится в сообщении.

К транспортному переходу арку доставит плавсистема, всего ей предстоит преодолеть пятикилометровый путь от берега к створу моста. "В этой части операции - непосредственно морской - участвуют более 10 буксиров, катеров и других судов. Команда самой операции - более 100 человек", - рассказали в инфоцентре.

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6 тыс. т, автодорожный - 4 тыс. т. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды. На первом этапе морской операции установят железнодорожную арку моста, на втором этапе, который запланирован на сентябрь, - автодорожную.

Ожидается, что установка железнодорожной арки на фарватере не превысит 72 часов. На это время в Керчь-Еникальском канале ограничили судоходство. "Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета на проектной высоте, проход судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме", - уточнили в инфоцентре.