Строители подготовили арку Крымского моста к подъему на опоры фарватера

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Строители подготовили железнодорожную арку весом 6 тыс. тонн к подъему на опоры Крымского моста. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель гендиректора компании-подрядчика строительства переправы "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков.

"Арка сейчас находится по оси дальнейшего подъема пролетного строения, то есть плавсистема установлена, раскреплена на якорях, и мы готовы приступить к следующему этапу морской операции и операции подъема в целом арочного пролетного строения", - пояснил Кондаков.

По его словам, специалисты завершили подготовительную работу перед подъемом арки.

"То есть мы на опоры 252 и 253 - это фарватерные опоры - установили площадки, на которых, соответственно, установили в дальнейшем домкратное оборудование - это 16 домкратов грузоподъемностью каждый по 650 тонн, усилили системой канатов…" - рассказал заместитель гендиректора "СГМ-Мост".

Он отметил, что морская операция проходит штатно. "На данный момент мы дали 25% нагрузки [на домкраты], следующая процедура, соответственно, состоит из 50% подачи нагрузки и, таким образом, пойдет 100% подача нагрузки на домкратные системы через канаты на арку, и арка у нас будет плавно подниматься вверх", - рассказал Кондаков.

Уникальная операция

Морская операция по транспортировке и установке железнодорожной арки Крымского моста началась в воскресенье и, как ожидается, займет три дня. На это время в Керчь-Еникальском канале ограничили судоходство. Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета на проектной высоте, плавание судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме.

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Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 метров, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 5 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров над водой. На первом этапе морской операции установят железнодорожную арку моста, на втором этапе, который запланирован на сентябрь, - автодорожную.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 километров. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (144 млрд рублей).

Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.