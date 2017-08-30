"Автоваз" выделит 50 машин для перевозки гостей Всемирного фестиваля молодежи

В Подмосковье разрешили охоту на барсуков и пятнистых оленей, несмотря на советы экологовОбщество 30 августа, 14:03
Минкультуры РФ может быть признано потерпевшим по "делу Серебренникова"Происшествия 30 августа, 14:00
Футболист "Спарты" Караваев подтвердил информацию о переговорах с клубами РФПЛСпорт 30 августа, 13:59
Утилизация мусора в России. ДосьеБиографии и справки 30 августа, 13:59
В Красноярске до конца 2017 года создадут комплексный авиационно-спасательный центрСибирь 30 августа, 13:51
Совет учредителей РУСАДА рассмотрит кандидатуру гендиректора 31 августаСпорт 30 августа, 13:50
Совет по развитию гражданского общества и правам человека. ДосьеБиографии и справки 30 августа, 13:48
"Ласточка" между Петрозаводском и Новгородом может увеличить турпоток в КарелиюОбщество 30 августа, 13:42
Источник: "Зенит" не готов выполнить просьбу Манчини о покупке трех новых игроковСпорт 30 августа, 13:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Компания "Автоваз" предоставит 50 автомобилей Lada Vesta для перевозки гостей Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в России в октябре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фестиваля, поступившим в ТАСС в среду.
"Официальным партнером ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов стала компания "Автоваз". Отечественный автопроизводитель предоставит для организации трансфера гостей фестиваля в Сочи 50 машин Lada Vesta", - отмечается в сообщении.
В пресс-релизе говорится, что "Автоваз" примет участие в организации работы на площадках фестиваля.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит один раз в четыре года начиная с 1947 года, его организатором является Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ). Москва принимала мероприятие дважды - в 1957 и 1985 годах. Членами ВФДМ являются около 160 молодежных организаций. Заявка России на проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов была подана Росмолодежью по поручению президента РФ Владимира Путина.
В ноябре 2015 года сессия Генассамблеи ВФДМ, которая проходила в Гаване, одобрила заявку на проведение фестиваля в 2017 году в РФ. В феврале ВФДМ приняла окончательное решение о проведении фестиваля в России - XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи.