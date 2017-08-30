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"Автоваз" выделит 50 машин для перевозки гостей Всемирного фестиваля молодежи

В стране
30 августа, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Автопроизводитель примет участие в организации работы на площадках фестиваля, который пройдет в России в октябре

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Компания "Автоваз" предоставит 50 автомобилей Lada Vesta для перевозки гостей Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в России в октябре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фестиваля, поступившим в ТАСС в среду.

"Официальным партнером ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов стала компания "Автоваз". Отечественный автопроизводитель предоставит для организации трансфера гостей фестиваля в Сочи 50 машин Lada Vesta", - отмечается в сообщении.

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В пресс-релизе говорится, что "Автоваз" примет участие в организации работы на площадках фестиваля.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит один раз в четыре года начиная с 1947 года, его организатором является Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ). Москва принимала мероприятие дважды - в 1957 и 1985 годах. Членами ВФДМ являются около 160 молодежных организаций. Заявка России на проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов была подана Росмолодежью по поручению президента РФ Владимира Путина.

В ноябре 2015 года сессия Генассамблеи ВФДМ, которая проходила в Гаване, одобрила заявку на проведение фестиваля в 2017 году в РФ. В феврале ВФДМ приняла окончательное решение о проведении фестиваля в России - XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи.

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