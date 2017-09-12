В Мурманске состоялся форум-выставка "Вместе — ради детей!", в ходе которого более 700 делегатов из большинства регионов страны представили лучшие социальные проекты и обменялись опытом их внедрения. Об этом рассказала председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева.

"Мы стараемся работать системно. Отдельные практики важны, но если они не встраиваются в систему и не имеют возможности мультиплицироваться — это не совсем наш случай, мы пытаемся искать вещи, которые имеют перспективу общего распространения", — сказала Гордеева.

Служба ранней помощи

Среди других Гордеева отметила важность помощи детям-инвалидам и семьям, в которых воспитываются такие дети. Причем помощь должна приходить как можно раньше "Поэтому речь ведем о создании службы ранней помощи. Госпрограмма такая есть, в регионах разработаны свои программы", — отметила Гордеева.

При этом важно создание законодательной основы для системного решения проблем с детьми, а не просто появление отдельных практик. "Если есть закон — можно мультиплицировать опыт на муниципалитеты, делать его массовым", — сказала глава Фонда.

Например, в Воронежской области хорошо организована работа с детьми с аутистическими расстройствами. Эту работу курирует губернатор края лично. "Воронежская область успешна именно в части выстраивания системы — как совместно работают органы власти, учреждения", — отметила Гордеева.

Мурманская область — также один из примеров по системной работе с детьми. Этого удалось достичь, как отметила эксперт, благодаря тому, что власти региона привлекают к решению проблемы социально активный бизнес, социальные организации, муниципалитеты. "Разные службы, разные специалисты работают на одну задачу. Когда ресурсы аккумулируются — более эффективно все работает. Системность в том, чтобы человек был в центре, а службы координировали свои действия", — сказала она.

Как сообщила губернатор региона Марина Ковтун, в регионе действуют 13 учреждений поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Более 60% подопечных центров возвращаются в семьи, пройдя психологическую реабилитацию, социализацию. Более 10% детей попадают под опеку, в приемные семьи. И всего 6% — в детдома и в интернаты.

Успешное ноу-хау внедрила Республика Саха — картографирование в соцсфере. Они создали карты региона с учреждениями, которые могут работать с неблагополучными детьми. Теперь специалисты могут связывать различные аспекты помощи детям, вовлекать в работу разные учреждения, занимающиеся аспектами этой проблемы.

Работа и отдых

Во многих регионах уже есть и успешные примеры действующих проектов по поддержке детей в трудных жизненных ситуациях. В той же Республике Саха есть областная больница для детей с тяжелыми заболеваниями, при которой действует общественная организация, организующая досуг пациентов.

Привлечение некоммерческих организаций сейчас является одним из важных направлений работы в соцсфере, считает председатель Фонда. Один из лидеров в этом — Новосибирская область. "Там много НКО, и их поддерживают, выделяют госзадания", — сказала Гордеева.

Благодаря этому, в частности, хорошо налажена работа с профилактикой отказа от детей в роддомах. "Матерей иногда надо и словом поддержать, иногда и материально, иногда приют нужен, и в области создают такие приюты, где мамам дают время встать на ноги, помогают вернуть контакт с родственниками, знакомыми, с работой определиться", — сказала Гордеева.

Интересный проект действует в Псковской области. Здесь создали интеграционные мастерские — места занятости для людей с серьезными отклонениями развития. "Это даже не совсем трудовая занятость, скорее, социальная занятость — организована поддержка их проживания в целом, включая досуг и занятость. Ведь если есть сопровождение проживания в квартирах, но нет занятости — будет хуже интерната, замкнутое пространство", — рассказала Гордеева.

В Читинской области существует специальная деревня для тяжелых инвалидов — там живут и занимаются сельским хозяйством выходцы из интернатов для умственно отсталых детей.

Форум для регионов

Как рассказала Марина Гордеева, за время работы Фонда им были поддержаны более 200 региональных программ в большинстве субъектов РФ. Также были поддержаны более 600 НКО.

Всероссийский форум-выставка "Вместе — ради детей!" — один из главных проектов Фонда — проводится ежегодно с 2010 года, когда он прошел в Казани.

В прошлом году форум принимала Москва.

В нынешнем году программа форума в Мурманске включала более 100 мероприятий, в которых приняли участие представители десятков субъектов Российской Федерации от Дальнего Востока до южных регионов страны, делегаты 20 муниципальных образований и 20 негосударственных организаций.

На форуме были представлены инновационные проекты из регионов, касающиеся поддержки материнства, адаптации инвалидов, заботы о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Илья Виноградов