Похолодание и дожди: ливни на Сахалине, туман в Санкт-Петербурге и холодный фронт в Сибири

ТАСС, 18 сентября. Дожди во второй половине сентября ожидаются в большинстве регионов северо-западной части России. Под влиянием непогоды окажутся Калининградская, Псковская, Новгородская, Вологодская и Ленинградская области, а также северные районы Тверской области, где местами будут отмечаться сильные дожди и локальные грозы, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".

Пасмурная погода сохраняется в регионах Центрального федерального округа, на Дальний Восток сильные ливни принес тайфун "Талим", холодный фронт движется на регионы Сибири. Зато на юге России по-летнему жарко.

Тайфун "Талим" ударил по Сахалину

По словам синоптиков из центра "Фобос", Сахалин окажется во власти тайфуна "Талим".

"Он уже перешел из категории тайфунов в тропическую депрессию, и к Сахалину подойдет с ветром в 25-30 м/с. В южных районах острова в начале недели ожидаются сильные дожди - свыше 60 мм осадков.

На юго-западе острова дожди могут оказаться на треть интенсивнее, все это спровоцирует подъем уровня воды в реках, по примерным оценкам, более чем на полтора метра", - рассказал собеседник агентства.

В Южно-Сахалинске, по прогнозам синоптиков, к концу дня выпадет около половины месячной нормы осадков.

"Дожди, подобные нынешним, встречаются раз в 13 лет, - пояснили в "Фобосе". - Но на юге Сахалина они окажутся кратковременными и завтра, уже с отходом циклона на север, осадки станут стихать. Температура будет повышаться".

Как сообщает Сахгидрометеоцентр, "Талим" достиг южной оконечности Сахалина в понедельник утром. Здесь уже начались сильные дожди при штормовом ветре. В связи с непогодой в режим повышенной готовности приведены все службы жизнеобеспечения острова, а также сотрудники главного управления МЧС РФ по Сахалинской области.

Дожди и туманы на Северо-Западе

По данным синоптиков центра "Фобос", северо-западная территория России оказалась во власти циклонического вихря.

"Дневная температура будет находиться днем в районе отметки плюс 15 градусов, циклон продолжит свое движение на восток, и уже во вторник его центр переместится в южные районы Архангельской области", - сообщили в "Фобосе".

Погода повлияла на транспортное сообщение в Санкт-Петербурге - густой туман опустился на город утром, из-за чего несколько авиарейсов ушли на запасные аэродромы и не долетели до Пулкова, однако сам аэропорт работает в штатном режиме. По прогнозам синоптиков, в понедельник в городе ожидаются местами сильные дожди и порывы ветра до 15-18 м/с.

"Калининградская область находится под влиянием циклона Томас (по европейской классификации)", - сказали ТАСС в калининградском Гидрометцентре.

Влияние атмосферного вихря начало ощущаться в регионе в ночь на понедельник и в перовой половине дня будет усиливаться, уточнил собеседник агентства.

Как сообщили представители метеослужбы, максимально влияние стихии ожидается в районе 11:00 (12:00 мск) - 13:00 (14:00 мск). Ветер будет усиливаться до 17-22 м/с, на побережье и севере области местами до 25 м/с, и сопровождаться дождем. По мере смещения циклона на север ситуация в области будет стабилизироваться.

Похолодание и снег на Урале

По данным свердловского гидрометцентра, ночью на Среднем Урале столбик термометра опустился до плюс 4 градусов, днем воздух прогрелся до 9-10 градусов выше нуля. Из-за понижения температуры в Екатеринбурге в понедельник начался отопительный сезон, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

При этом, по данным пресс-службы, в Екатеринбурге 50 управляющих компаний и ТСЖ остаются финансово не готовы к началу отопительного сезона из-за задолженностей.

Штормовое предупреждение объявлено на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). По данным регионального центра гидрометеорологии, в Арктике небольшие, местами умеренные осадки, в том числе мокрый снег, в отдельных районах туман.

"В большинстве районов прогнозируются порывы [ветра] до 15 м/с. Температура ночью около нуля, а днем отметки не выше 10 градусов", - уточнили в центре.

Это уже не первый снег на Ямале, в начале сентября были зафиксированы первые зимние осадки.

Жара на юге

"На юге России сухая, солнечная и жаркая погода сохраняется под влиянием антициклона - на Кубани дневная температура составит 30-35 градусов, чуть свежее - от 28 до 33 - ожидается на Северном Кавказе. Аналогичная погода прогнозируется в Крыму", - сообщили в центре "Фобос".

В Краснодарском крае аномальная жара, столбики термометров поднимаются выше 30 градусов. Температура в некоторые дни сентября превышала среднюю многолетнюю на 8 градусов.

"До конца месяца такой "бархатный сезон" сохранится. Пару дней ждем с осадками, температуры понизятся, но останутся летними. Например, в конце недели из-за прохождения холодного фронта температуры понизятся на 3-5 градусов - до 30 градусов и немного ниже", - рассказали ТАСС в краевом гидрометцентре.

Жарко и в Адыгее, без осадков, днем воздух будет прогреваться до 30-35 градусов, местами - до 37, сообщили синоптики. Последние два температурных рекорда осени были побиты 12 и 13 сентября. В частности, по данным метеостанции "Майкоп", максимальная температура воздуха в минувший понедельник составила 34,4 градуса, что превысило максимальный показатель 12 сентября 1946 года на два градуса (32,4).

Холодный фронт в Сибири

В ближайшую неделю в регионах Сибири ожидается неустойчивая погода с дождями, сильным ветром и постепенным понижением температуры воздуха. Об этом ТАСС рассказала начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

"Через юг Западной Сибири пройдут холодные атмосферные фронты, которые будут сопровождаться дождями. Наиболее интенсивными они будут в ночь на вторник в Алтайском крае и в республике Алтай, а днем во вторник - и в Томской области. Смещение холодных фронтов при этом будет сопровождаться сильным порывистым ветром до 15-18 м/с. Наиболее сильные ветра ожидаются в высокогорных районах республики Алтай до 25 м/с", - отметила Лапчик.

Синоптики уточняют, что в начале недели температура в регионах Сибири понизится: ночью до 6-12, днем до 12-18 градусов.

"Скорее всего, до конца сентября неустойчивый характер погоды сохранится, и такого тепла, которое у нас наблюдалось в последние дни, уже не будет", - добавила Анна Лапчик.