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Независимые экспертизы дорог проведут в Калининградской области после крупного ДТП

В стране
25 сентября, 19:45 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 25, сентября. /ТАСС

Заместитель полпреда в СЗФО отметил необходимость "скорректировать маршруты автобусов регионального направления, чтобы уберечь пассажиров от пользования услугами нелегальных перевозчиков"

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КАЛИНИНГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Независимые экспертизы всей транспортной сети будут проведены в Калининградской области после ДТП, в котором погибли семь человек. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Михаил Ведерников на совещании с представителями федеральных и региональных ведомств, где были проанализированы предварительные причины ДТП, а также обсуждались вопросы состояния автомобильных трасс и проблема нелегальных пассажирских перевозок.

"Действующих мер безопасности на дорогах и мероприятий по контролю за перевозкой пассажиров недостаточно. Поскольку участок (на котором в пятницу произошло ДТП - прим.ТАСС) относится к федеральной дороге, совместно с УМВД России по Калининградской области и региональным правительством будут подготовлены рекомендации Росавтодору по усилению мер при проведении на трассе ремонтных работ. Вместе с тем будут проведены независимые экспертизы всей транспортной сети региона", - сказал Ведерников, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.

По его оценке, недостаточность мер безопасности, действующих в настоящее время на дорогах Калининградской области, подтвердила еще одна авария, случившаяся в воскресенье, 24 сентября, в нескольких км от места "смертельного" ДТП. По информации, полученной ТАСС в областном управлении ГИБДД, два участника воскресной аварии получили телесные повреждения, третий госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ведерников обратился к председателю Калининградской областной думы Марине Оргеевой с просьбой оказать содействие в разработке законодательной инициативы по ужесточению наказания за незаконную перевозку пассажиров. Он также считает необходимым "скорректировать расписание и маршруты автобусов регионального направления, чтобы уберечь пассажиров от пользования услугами нелегальных перевозчиков".

Как сообщал ТАСС ранее, пассажирский микроавтобус, курсировавший между Калининградом и Гусевым, и внедорожник Mercedes столкнулись 22 сентября около 20:30 мск на федеральной автотрассе А-229 "Калининград - Черняховск - Нестеров". Погибли семь человек, включая водителя микроавтобуса, девять человек госпитализированы.

В отношении предполагаемого виновника аварии - водителя внедорожника возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц" УК РФ, он по решению суда взят под стражу. Дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") возбуждено Следственным комитетом, а прокуратура области проводит проверку информации о том, что погибший водитель микроавтобуса занимался частным извозом, не имея лицензии на пассажирские перевозки.

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