Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Хабаровском крае стали доступны еще 7 млн га по программе "Дальневосточный гектар"

В стране
26 сентября, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

По последним данным, на получение "дальневосточного гектара" в регионе поступило более 15 тыс. заявок

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 7 млн гектаров в Хабаровском крае стали доступны дополнительно для бесплатного получения участков земли по программе "Дальневосточный гектар". Об этом сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока со ссылкой на губернатора края Вячеслава Шпорта.

Смотрите также
Фермер из Елизовского района Илья Семихатка вместе с супругой Людмилой в теплице, построенной на "дальневосточном гектаре" в Усть-Большерецком районе

Поднять целину: как на Дальнем Востоке осваивают бесплатные гектары

"По поручению Юрия Петровича Трутнева (полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе) мы провели серьезную работу по сокращению "зон нельзя". Например, площадь защитных лесов, закрытая для предоставления "дальневосточного гектара", сократилась более чем на 465 тыс. га. Площадь охотугодий, на которых нельзя выделять землю, по предложениям охотпользователей мы сократили более чем на 6,8 млн га. Таким образом, в оборот дополнительно войдет более 7,3 млн гектаров - безусловно, это существенно расширит возможности людей, которые хотят получить землю в Хабаровском крае", - сказал Шпорт, его слова приводит пресс-служба Минвостокразвития РФ.

По последним данным, на получение "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае поступило более 15 тыс. заявок, 1,5 тыс. из них коллективные. В регионе уже оформлено в пользование 6 тыс. 748 гектаров.

После принятия поправок в закон о "дальневосточном гектаре", предложенных Минвостокразвития РФ, в дальневосточных регионах ведется работа по корректировке зон, недоступных для желающих взять гектар. Эта работа должна быть завершена к 1 октября. Точная площадь земель, которые станут доступны дополнительно по этой программе, станет известна после принятия соответствующих законодательных актов в регионах. По предварительным оценкам, это более 120 млн гектаров в целом по Дальневосточному федеральному округу, сообщает пресс- служба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Дальневосточный гектар"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Махачкала: 160 лет между Каспием и Тарки-Тау
4
В Свияжске прошел военно-исторический фестиваль "Становление государства Российского"
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография избранного президента РАН Александра Сергеева
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата постучавшихся в его дверь незнакомцев
4
Эксперты объясняют отставку Шанцева конфликтом с региональными элитами
5
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
6
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
7
Александр Сергеев победил на выборах президента РАН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама