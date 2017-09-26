В Хабаровском крае стали доступны еще 7 млн га по программе "Дальневосточный гектар"

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 7 млн гектаров в Хабаровском крае стали доступны дополнительно для бесплатного получения участков земли по программе "Дальневосточный гектар". Об этом сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока со ссылкой на губернатора края Вячеслава Шпорта.
"По поручению Юрия Петровича Трутнева (полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе) мы провели серьезную работу по сокращению "зон нельзя". Например, площадь защитных лесов, закрытая для предоставления "дальневосточного гектара", сократилась более чем на 465 тыс. га. Площадь охотугодий, на которых нельзя выделять землю, по предложениям охотпользователей мы сократили более чем на 6,8 млн га. Таким образом, в оборот дополнительно войдет более 7,3 млн гектаров - безусловно, это существенно расширит возможности людей, которые хотят получить землю в Хабаровском крае", - сказал Шпорт, его слова приводит пресс-служба Минвостокразвития РФ.
По последним данным, на получение "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае поступило более 15 тыс. заявок, 1,5 тыс. из них коллективные. В регионе уже оформлено в пользование 6 тыс. 748 гектаров.
После принятия поправок в закон о "дальневосточном гектаре", предложенных Минвостокразвития РФ, в дальневосточных регионах ведется работа по корректировке зон, недоступных для желающих взять гектар. Эта работа должна быть завершена к 1 октября. Точная площадь земель, которые станут доступны дополнительно по этой программе, станет известна после принятия соответствующих законодательных актов в регионах. По предварительным оценкам, это более 120 млн гектаров в целом по Дальневосточному федеральному округу, сообщает пресс- служба.