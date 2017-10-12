Минкавказ: добровольное страхование горнолыжников может войти в стоимость ски-пасса

Ракету-носитель "Рокот" с европейским спутником Sentinel-5p запустят с космодрома ПлесецкКосмос 13 октября, 0:14
"Спартак" сыграет с "Ахматом" в матче 13-го тура чемпионата России по футболуСпорт 13 октября, 0:09
Reuters: лучший футболист мира 1995 года Веа лидирует на президентских выборах в ЛиберииСпорт 12 октября, 23:36
Международная федерация волейбола объявила о создании Лиги нацийСпорт 12 октября, 23:34
Итудис: баскетболист Клиберн был очень важен для ЦСКА в матче против "Милана"Спорт 12 октября, 23:19
МО РФ: США наращивают ПРО, чтобы применять ядерное оружие с минимальными издержкамиПолитика 12 октября, 22:54
Родригес: цена одной игры в сезоне Евролиги выше, чем в НБАСпорт 12 октября, 22:37
Де Коло: баскетболисты ЦСКА должны как можно скорее наладить игровые связиСпорт 12 октября, 22:18
ЦСКА с победы над "Миланом" стартовал в новом сезоне баскетбольной ЕвролигиСпорт 12 октября, 22:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Стоимость добровольного страхования туристов-горнолыжников может быть включена в стоимость ски-пасса. Об этом по итогам совещания в министерстве РФ по делам Северного Кавказа сообщила в четверг пресс-служба ведомства со ссылкой на первого замминистра Одеса Байсултанова.
По итогам правительственной комиссии по вопросам развития СКФО под председательством премьер-министра возможность добровольного страхования туристов, приезжающих на горнолыжные курорты, было поручено проработать нескольким федеральным ведомствам, в том числе и Минкавказу.
"С учетом того, что горные лыжи - экстремальный вид спорта, мы должны проработать вопрос предоставления медицинского страхования для всех желающих. Это незначительно повысит стоимость ски-пасса, но при этом позволит минимизировать последствия несчастных случаев во время катания", - приводятся его слова в сообщении.
В настоящий момент на Северном Кавказе существуют пять туристко-рекреационных ОЭЗ. Их развитие ведется в несколько этапов. В первую очередь, в рамках утвержденного плана развития туристко-рекреационных особых экономических зон СКФО, строительные работы идут на "Архызе" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чечне.
После 2020 года начнется второй этап развития ОЭЗ: один охватывает дагестанский курорт "Матлас", второй - "Армхи" в Ингушетии. Также в Карачаево-Черкесии принимает туристов горнолыжный курорт Домбай, проект модернизации которого по итогам прошлого года вошел в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.