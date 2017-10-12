Минкавказ: добровольное страхование горнолыжников может войти в стоимость ски-пасса

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Стоимость добровольного страхования туристов-горнолыжников может быть включена в стоимость ски-пасса. Об этом по итогам совещания в министерстве РФ по делам Северного Кавказа сообщила в четверг пресс-служба ведомства со ссылкой на первого замминистра Одеса Байсултанова.

По итогам правительственной комиссии по вопросам развития СКФО под председательством премьер-министра возможность добровольного страхования туристов, приезжающих на горнолыжные курорты, было поручено проработать нескольким федеральным ведомствам, в том числе и Минкавказу.

"С учетом того, что горные лыжи - экстремальный вид спорта, мы должны проработать вопрос предоставления медицинского страхования для всех желающих. Это незначительно повысит стоимость ски-пасса, но при этом позволит минимизировать последствия несчастных случаев во время катания", - приводятся его слова в сообщении.

В настоящий момент на Северном Кавказе существуют пять туристко-рекреационных ОЭЗ. Их развитие ведется в несколько этапов. В первую очередь, в рамках утвержденного плана развития туристко-рекреационных особых экономических зон СКФО, строительные работы идут на "Архызе" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чечне.

После 2020 года начнется второй этап развития ОЭЗ: один охватывает дагестанский курорт "Матлас", второй - "Армхи" в Ингушетии. Также в Карачаево-Черкесии принимает туристов горнолыжный курорт Домбай, проект модернизации которого по итогам прошлого года вошел в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.