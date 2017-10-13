Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Первое судно в пятницу прошло под двумя арками Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе, сообщает информационный центр "Крымский мост".
"Первое судно [прошло] под обеими арками", - говорится в сообщении центра, которое сопровождалось фотографией судна.
По данным онлайн-сервиса Marrine Traffic, с помощью которого можно отслеживать движение кораблей гражданского флота, под аркой моста прошел сухогруз, направляющийся из Мариуполя в израильский порт Хайфа.
Сложнейшая морская операция по установке автодорожной арки моста на фарватерные опоры началась около 06:30 мск 11 октября.
Накануне вечером мостостроители выполнили подъем арки на проектную высоту - 35 метров от уровня моря. Поэтапный процесс подъема арки занял около 5 часов. Таким образом на фарватерных опорах установлены уже обе арки моста (железнодорожную закрепили на фарватере в конце августа 2017 года).
Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 5,5 тыс. тонн. Они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.
Крымский мост протяженностью 19 км возводится в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.