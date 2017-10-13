Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины

В стране
13 октября, 16:18 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 13, октября. /ТАСС

Сухогруз направляется из Мариуполя в израильский порт Хайфа

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Первое судно в пятницу прошло под двумя арками Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе, сообщает информационный центр "Крымский мост".

Галерея
4 фото

Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста

"Первое судно [прошло] под обеими арками", - говорится в сообщении центра, которое сопровождалось фотографией судна.

По данным онлайн-сервиса Marrine Traffic, с помощью которого можно отслеживать движение кораблей гражданского флота, под аркой моста прошел сухогруз, направляющийся из Мариуполя в израильский порт Хайфа.

Сложнейшая морская операция по установке автодорожной арки моста на фарватерные опоры началась около 06:30 мск 11 октября.

Накануне вечером мостостроители выполнили подъем арки на проектную высоту - 35 метров от уровня моря. Поэтапный процесс подъема арки занял около 5 часов. Таким образом на фарватерных опорах установлены уже обе арки моста (железнодорожную закрепили на фарватере в конце августа 2017 года).

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 5,5 тыс. тонн. Они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.

Крымский мост протяженностью 19 км возводится в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
2
Сотни военнослужащих обеспечили безопасность операции по установке арок Крымского моста
3
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
4
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
5
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
6
Песков: действия США с поездкой военных РФ в штаб-квартиру ООН неприемлемы
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама