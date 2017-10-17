В аэропорту Салехарда из-за непогоды задержаны рейсы в Москву и Тюмень

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вылеты рейсов в Москву и Тюмень задержаны во вторник в аэропорту Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за непогоды. Салехард минувшей ночью засыпало снегом, во вторник по всей территории округа прогнозируется мокрый снег, ветер и минусовые температуры, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Непогода повлияла на работу аэропортов округа. В аэропорту Салехарда утром задержаны вылеты рейсов на Москву и Тюмень. В аэропорту Надыма также задержаны несколько рейсов. Остальные аэропорты округа работают в штатном режиме, задержек по метеоусловиям нет", - сказали в пресс-службе.

По данным местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 октября на территории Ямала прогнозируются неблагоприятные погодные явления: переменная облачность, ночью местами небольшие, днем небольшие, местами умеренные осадки.

По информации метеорологов, к концу месяца на территории Арктического региона стоит ожидать ледостава. "По нашим прогнозам, в районе Салехарда и Мужей ледостав стоит ожидать к концу месяца. Сентябрь и начало октября были довольно теплыми, поэтому ледостав ожидается позже привычных дат", - сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в связи с образованием шуги (рыхлый губчатый лед на воде - прим. ТАСС) прекращена работа понтонно-мостовой переправы через реку Пур, которая соединяет микрорайон Коротчаево и поселок Уренгой. Сейчас между населенными пунктами перевозки выполняют вездеходы на воздушной подушке и баржи.

"Паромная переправа Салехард - Лабытнанги по статистике последних пяти лет закрывалась в период с 20 октября до 4 ноября. На сегодняшний день работа ведется в штатном режиме - согласно расписанию. Представитель компании-перевозчика отметил, что при ледовых явлениях в районе Салехарда ООО "Реском-Ямал" задействует на переправе флот повышенной мощности для сохранения рабочего ритма", - отметили в пресс-службе.