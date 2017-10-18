Власти Алтайского края ожидают 2 млн туристов по итогам года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Туристический поток в Алтайский край по итогам 2017 года достигнет 2 млн человек, сообщил в среду губернатор региона Александр Карлин.

"Прирост турпотока - не самоцель. Мы можем в силу преходящих обстоятельств получить резкий рост потока, но у нас долговременная задача - удержать его... Искомая цифра будет достигнута. База исчисляется в 2 млн турпотока - [это цифра] которой мы достигли в прошлом году с небольшим превышением", - сказал Карлин на пресс-конференции в ТАСС.

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К примеру, добавил он, 80% отдохнувших в городе-курорте Белокуриха приезжают туда вновь, что говорит о качестве оказываемых услуг. Кроме того, сказал губернатор, уже в октябре раскуплены путевки на новогодние каникулы на алтайский курорт, сейчас идет продажа путевок на весну. Глава Алтайского края подчеркнул, что региону в последние годы удается избегать сезонных колебаний из-за турпотока в Белокуриху - ее наполняемость круглогодично составляет 90-95%.

Карлин также отметил, что ежегодно в крае появляется не менее 30 новых круглогодичных объектов для приема туристов - санаториев, кемпингов, турбаз, гостиниц. В настоящее время в крае насчитывается 45 санаториев, семь из которых - детской направленности.

Как сообщалось ранее, в 2016 году турпоток в Алтайский край составил 2 млн 50 тысяч человек, город-курорт Белокуриху ежегодно посещают порядка 200 - 220 тысяч гостей. Для региона развитие туризма является одной из самых актуальных отраслей экономики. На туризм здесь приходится порядка 7% ВРП, тогда как на сельское хозяйство, основную отрасль экономики региона - порядка 17%.