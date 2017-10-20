Ущерб от вспышки ящура в Башкирии оценивается в 60 млн рублей

УФА, 20 октября. /ТАСС/. Ущерб от вспышки ящура в республике Башкирия составит от 50 до 60 млн рублей. Об этом в пятницу в ходе брифинга сообщил журналистам вице-премьер региона Ирек Мухаметдинов.

"Всего личные подсобные хозяйства получат около 30 млн рублей [в качестве компенсации за уничтоженных животных]. Порядка 8 - 8,5 млн рублей выплатят юридическим лицам. Таким образом сумма компенсаций составит около 40 млн рублей. С учетом затрат на привлечение службы ЧС, затраты на ликвидацию вспышки ящура оцениваются в 50-60 млн рублей", - сказал Мухаметдинов.

Он добавил, что в 266 домохозяйствах в Туймазинском и Буздякском районах уже было изъято 539 голов крупного рогатого скота и 767 коз и овец. Всего в ходе ликвидации последствий вспышки вируса ящура изъято и уничтожено 1,7 тыс. голов скота.

"Выплаты планируется начать на следующей неделе, однако есть процедурные моменты, которые могут занять время: сначала средства должны выделить из бюджета, перечислить ветеринарным службам и лишь потом - на банковские счета жителям", - отметил Мухаметдинов.

Он добавил, что семьям, где изымался скот, уже было выдано по 5 тыс. рублей. Также 24 малоимущих многодетных семьи получили продуктовые наборы. В зараженные районы завозилась дополнительная молочная и мясная продукция.

Ранее сообщалось, что из-за заболевания животных в Туймазинском районе Башкирии (соседний с Буздякским - прим. ТАСС) введен режим ЧС, объявлен карантин. Заболевание зафиксировано в регионе впервые за 40 лет. По данным Минсельхоза республики, новый скот жители смогут закупать после снятия карантина 6 ноября.

О вирусе

Ящур - острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.